Рекордный процент
Совкомбанк,
Совкомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 60 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 899 ₽
Ставка
7,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|60 дней
|181 день
|365 дней
|от 50 000 ₽
|7,3
|7,4
|7,8
Параметры вклада
- Срок действия
- с 22.10.2018
- Выплата процентов
-
в конце срока
на счёт банковской карты
к банковскому счёту для расчётов физических лиц оформляется карта «Халва»
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 04.02.2019 17:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рекордный процент» в 1009 городах России
102 165
Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
- Адрес
- 156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
- ОГРН
- 1144400000425
- Сайт
- www.sovcombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Кострома
- Телефоны
-
8 800 100-00-06 — единая справочная служба
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