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Рекордный процент

Совкомбанк,

Совкомбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 60 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
3 899
Ставка
7,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
60 дней 181 день 365 дней
от 50 000 ₽ 7,3 7,4 7,8
Параметры вклада
Срок действия
с 22.10.2018
Выплата процентов
в конце срока на счёт банковской карты
к банковскому счёту для расчётов физических лиц оформляется карта «Халва»
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
04.02.2019 17:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рекордный процент» в 1009 городах России
102 165
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Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
Адрес
156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
ОГРН
1144400000425
Сайт
www.sovcombank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Кострома
Отделения 7
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Телефоны
8 800 100-00-06 — единая справочная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Рекордный процент с Халвой 8,8 50 000 ₽ Посмотреть
Максимальный доход с Халвой 8,65 50 000 ₽ Посмотреть
Удобный с Халвой 8,55 50 000 ₽ Посмотреть
Постоянный доход с Халвой 7,7 30 000 ₽ Посмотреть
Максимальный доход 7,65 50 000 ₽ Посмотреть
Удобный 7,55 50 000 ₽ Посмотреть
Постоянный доход 6,7 30 000 ₽ Посмотреть
Автомобильный 6,6 30 000 ₽ Посмотреть
Свободный 6,4 10 000 000 ₽ Посмотреть
Максимальный доход (в валюте) 3,5 500 000 $ Посмотреть
Удобный (в валюте) 3,4 500 000 $ Посмотреть
Постоянный доход (в валюте) 3,1 500 000 $ Посмотреть
Всегда под рукой (в валюте) 0,5 5 000 $ Посмотреть
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