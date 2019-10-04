Дебетовая карта Gold в банке «Кремлевский»
Mastercard Gold — Кремлевский
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 3 000 ₽
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
3 000 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
2%, мин. 200 руб.
|Лимиты по операциям
|выдача наличных: 100 000 руб. в день, но не более 300 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|04.10.2019 17:33
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|04.10.2019 17:33
|Плюсы
|
|Дата актуализации
|04.10.2019 17:33
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Gold» в 1 городе России
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Справочная информация
«Банк Кремлевский» ООО
- Адрес
- 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д. 6, стр. 1
- ОГРН
- 1027739881223
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(499) 241-88-14