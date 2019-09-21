Дебетовые карты MasterCard в Газпромбанке — это современное и актуальное решение для любого пользователя вне зависимости от рода деятельности и возраста. С помощью такого счета можно легко оплачивать коммунальные услуги, такси, походы в кино и другое. Один из самых главных плюсов системы — вы никогда не залезете в долг, потому что пользоваться можно только теми средствами, которые есть на карте на данный момент. Наш онлайн-сервис Banki.ru предлагает воспользоваться множеством предложений от российских и коммерческих финансовых организаций. Мы работаем с ними напрямую, поэтому сведения, представленные на сайте, полностью актуальны.

Условия для клиентов от Master Card

Чтобы завести счет и пользоваться пластиковой карточкой по всему миру, не нужен большой пакет справок и бумаг. Достаточно быть совершеннолетним и иметь паспорт гражданина РФ. Чтобы получить необходимую услугу, следует посетить финансовую организацию или заполнить заявку онлайн. О дополнительных документах и требованиях можно узнать, связавшись с филиалом, в который планируется обращение.

Технологические особенности услуги:

технология 3D Secure;

моментальная выдача;

бесконтактные платежи (PayPass);

чип;

возможность оплаты с помощью Google Pay / Apple / Samsung / Garmin.

Ключевое преимущество в том, что Master Card совершенно проста в использовании.

А наш сервис предлагает значительную экономию времени при помощи «умного» фильтра. Вы должны задать приемлемые для вас параметры, а алгоритм подберет для вас наиболее привлекательные предложения. Из них можно выбирать. Обращайте особое внимание на продукты, которые находятся наверху топа.

Обычно услуга полностью бесплатна, комиссия не взимается. Учреждениям выгодно, если клиенты хранят свои средства на их счетах.

Многие филиалы располагают бонусной системой — можно сэкономить на покупке авиабилетов, получать скидки в кофейнях или ресторанах.

Иногда система становится отличным источником дохода. В зависимости от места обслуживания, начисляется ежемесячный процент от суммы, которая лежит на счету. Размер процента можно узнать на нашем сайте, на карточке товара.

В случае, если финансовая организация прекращает работу, потребитель имеет право получить средства через 14 рабочих дней.

Для пользователей Banki.ru

Чтобы узнать больше о филиале, куда планируете обращение, рекомендуем перейти в раздел «Отзывы». Реальные люди делятся своим мнением об опыте сотрудничества с одним из учреждений. Мы следим за тем, чтобы сведения были полностью правдивыми.