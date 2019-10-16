Дебетовая карта Standard в Промсельхозбанке
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay / Google Pay
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

1 200 руб. - плата за выпуск взимается единовременно за весь срок действия карты (2 года)
Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,3%, мин. 100 руб.;
  • 0% в банкоматах банка "Уралсиб"
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2%, мин. 200 руб.;
  • 0% в кассах банка "Уралсиб"
Лимиты по операциям до 150 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • штраф за неразрешенный овердрафт - 36% от суммы;
  • конвертация по курсу банка;
  • комиссия за запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро (в банкоматах банка "Уралсиб" -бесплатно)
Дата актуализации 16.10.2019 12:55
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 16.10.2019 12:55
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах банка-партнера
Дата актуализации 16.10.2019 12:55
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Standard» в 3 городах России
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Справочная информация
ООО «Промсельхозбанк»
Адрес
123290, г. Москва, 1-й Магистральный туп., д. 11, стр. 1
ОГРН
1026400002012
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 5
Банкоматы 0
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Телефоны
(499) 245-15-62

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