Кредитные карты с Cash Back в Альфа-Банке

|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 25,99%
|до 300 000
|до 60
|3 990
|до 10%
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103 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Процедура оформления кредитной карты с функцией кешбэка (до 10%) в в Альфа-Банке выглядит стандартным образом:
• подаются заявка и необходимые документы;
• происходит рассмотрение информации о заемщике;
• выносится решение;
• открывается счет;
• клиент получает кредитку.
Пользование таким финансовым инструментом с дополнительными функциями предполагает возврат части израсходованного лимита. Полученный кешбэк может быть потрачен на усмотрение клиента.
Действие бонусной программы не распространяется на такие операции, как:
• снятие наличных;
• денежные переводы;
• погашение кредитов;
• совершение платежей в казино.
Альфа-Банк имеет право отказать в начислении баллов, если заподозрит клиента в мошеннических действиях.
Держатель «бонусного пластика» должен более тщательно следить за своевременным пополнением счета. В противном случае дополнительная функция будет отключена.
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