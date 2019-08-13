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Кредитные карты с Cash Back в Альфа-Банке

Банк: Альфа-Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 25,99% до 300 000 до 60 3 990 до 10%
103 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Процедура оформления кредитной карты с функцией кешбэка (до 10%) в в Альфа-Банке выглядит стандартным образом:

• подаются заявка и необходимые документы;

• происходит рассмотрение информации о заемщике;

• выносится решение;

• открывается счет;

• клиент получает кредитку.

Пользование таким финансовым инструментом с дополнительными функциями предполагает возврат части израсходованного лимита. Полученный кешбэк может быть потрачен на усмотрение клиента.

Действие бонусной программы не распространяется на такие операции, как:

• снятие наличных;

• денежные переводы;

• погашение кредитов;

• совершение платежей в казино.

Альфа-Банк имеет право отказать в начислении баллов, если заподозрит клиента в мошеннических действиях.

Держатель «бонусного пластика» должен более тщательно следить за своевременным пополнением счета. В противном случае дополнительная функция будет отключена.

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