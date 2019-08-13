Кредитные карты с Cash Back в Альфа-Банке





Процедура оформления кредитной карты с функцией кешбэка (до 10%) в в Альфа-Банке выглядит стандартным образом:



• подаются заявка и необходимые документы;



• происходит рассмотрение информации о заемщике;



• выносится решение;



• открывается счет;



• клиент получает кредитку.



Пользование таким финансовым инструментом с дополнительными функциями предполагает возврат части израсходованного лимита. Полученный кешбэк может быть потрачен на усмотрение клиента.



Действие бонусной программы не распространяется на такие операции, как:



• снятие наличных;



• денежные переводы;



• погашение кредитов;



• совершение платежей в казино.



Альфа-Банк имеет право отказать в начислении баллов, если заподозрит клиента в мошеннических действиях.



Держатель «бонусного пластика» должен более тщательно следить за своевременным пополнением счета. В противном случае дополнительная функция будет отключена.



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