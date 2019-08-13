Россия
Вход
Поиск

Кредитные карты с Cash Back в Уральском Банке Реконструкции и Развития

Банк: Уральский Банк Реконструкции и Развития
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 30,5% до 299 999 до 120 0 - 2 388 до 10%
909 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Кредитные карты с Cash Back в Уральском Банке Реконструкции и Развития в городах:

Подробнее


Процедура оформления кредитной карты с функцией кешбэка (до 10%) в в Уральском Банке Реконструкции и Развития выглядит стандартно:

• подаются заявка и пакет необходимых документов;

• происходит рассмотрение предоставленной информации;

• выносится решение;

• в случае положительного ответа открывается счет;

• клиент получает кредитку на руки.

Пользование таким банковским продуктом предполагает возврат процента от величины израсходованного лимита обратно на счет держателя «пластика». Полученные бонусы могут быть использованы, исходя из личных предпочтений клиента.

Кешбэк начисляется не по всем транзакциям. Под действие программы не попадают такие операции, как:

• погашение займов;

• денежные переводы;

• снятие наличных в банкомате;

• совершение платежей в интернет-банкинге.

Если кредитор заподозрит клиента в мошеннических действиях, в начислении баллов будет отказано. Аналогичным образом поступают и в случае возврата товара обратно в магазин.

Держатель должен надлежащим образом вносить платежи по кредитке. Иначе применяются штрафные санкции, а действие бонусной программы прекращается.

Информация на Banki.ru

На нашем портале размещены актуальные сведения о финансовых учреждениях. В одном месте собраны данные о банках и МФО любого города с детализацией перечня и условий предоставления услуг.

Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, задайте параметры поиска. Система моментально предложит альтернативные способы оформления банковского продукта. Сравните условия его предоставления в различных организациях. Остановившись на конкретном учреждении, перейдите на его сайт по прямой ссылке.

Воспользуйтесь уникальной опцией определения персонального рейтинга заемщика, по уровню которого можно судить о вероятности получения одобрения. «Мастер» подбора долговых обязательств сориентирует, как оформить ссуду без отказа.

Остались вопросы? Задайте их нашему специалисту в любое удобное время. Консультация в режиме онлайн проводится бесплатно, ответ вы получаете в самые короткие сроки.