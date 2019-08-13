Кредитные карты с Cash Back в Уральском Банке Реконструкции и Развития





Процедура оформления кредитной карты с функцией кешбэка (до 10%) в в Уральском Банке Реконструкции и Развития выглядит стандартно:



• подаются заявка и пакет необходимых документов;



• происходит рассмотрение предоставленной информации;



• выносится решение;



• в случае положительного ответа открывается счет;



• клиент получает кредитку на руки.



Пользование таким банковским продуктом предполагает возврат процента от величины израсходованного лимита обратно на счет держателя «пластика». Полученные бонусы могут быть использованы, исходя из личных предпочтений клиента.



Кешбэк начисляется не по всем транзакциям. Под действие программы не попадают такие операции, как:



• погашение займов;



• денежные переводы;



• снятие наличных в банкомате;



• совершение платежей в интернет-банкинге.



Если кредитор заподозрит клиента в мошеннических действиях, в начислении баллов будет отказано. Аналогичным образом поступают и в случае возврата товара обратно в магазин.



Держатель должен надлежащим образом вносить платежи по кредитке. Иначе применяются штрафные санкции, а действие бонусной программы прекращается.



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