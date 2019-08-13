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Кредитные карты с Cash Back в банке Тинькофф Банк

Банк: Тинькофф Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 55 590 есть
14 331 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты с Cash Back в банке Тинькофф Банк в городах:

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Пользование кредитной картой с функцией кешбэка (до 10%), оформленной в в банке Тинькофф Банк, сопровождается начислением бонусов. Чем большее количество транзакций зафиксировано, тем больший кешбэк будет получен.

Оформление данного банковского продукта с такой дополнительной опцией выглядит стандартным образом:

• подается заявка;

• предоставляется пакет документов;

• происходит рассмотрение информации о заемщике;

• выносится решение;

• при положительном ответе открывается счет;

• клиенту выдают «пластик» на руки.

Бонусная программа действует только при совершении безналичных операций, за исключением следующих:

• переводов на другие счета;

• платежей в казино;

• погашения кредитов.

Если товар был возвращен обратно в магазин, баллы не начисляются. Аналогичные меры Тинькофф Банк предпринимает в случае мошеннических действий клиента.

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