Кредитные карты с Cash Back в банке Тинькофф Банк





Пользование кредитной картой с функцией кешбэка (до 10%), оформленной в в банке Тинькофф Банк, сопровождается начислением бонусов. Чем большее количество транзакций зафиксировано, тем больший кешбэк будет получен.



Оформление данного банковского продукта с такой дополнительной опцией выглядит стандартным образом:



• подается заявка;



• предоставляется пакет документов;



• происходит рассмотрение информации о заемщике;



• выносится решение;



• при положительном ответе открывается счет;



• клиенту выдают «пластик» на руки.



Бонусная программа действует только при совершении безналичных операций, за исключением следующих:



• переводов на другие счета;



• платежей в казино;



• погашения кредитов.



Если товар был возвращен обратно в магазин, баллы не начисляются. Аналогичные меры Тинькофф Банк предпринимает в случае мошеннических действий клиента.



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