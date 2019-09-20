Кредитные карты с Cash Back в Промсвязьбанке

Банк: Промсвязьбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard Black Edition
Мир Премиальная
21% до 1 000 000 до 55 0 - 33 600 есть

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Предложения месяца

Свобода
Хоум Кредит Банк
от 0% годовых
Посмотреть
Просто кредитная карта 120 дней
Ситибанк
от 13,9% годовых
Посмотреть
С бесплатным снятием наличных
Ренессанс Кредит
от 19,9% годовых
Посмотреть
Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
Посмотреть

Отзывы

Заблокировали карту.. но потом разблокировали)
Оценка: 5 Проверяется
Недавно у меня была ситуация: переводил своей матери с карты на карту 10000 рублей. И мне заблокировали карту. Был в шоке. Ведь это же не какая-то незаконная операция, переводил... Весь отзыв
Все отзывы

Кредитные карты с Cash Back в Промсвязьбанке в городах:

Подробнее

Своим клиентам Промсвязьбанк предлагает оформить кредитную карту с функцией кешбэка (до 10%). Часть потраченных средств возвращается держателю «пластика». При этом условия бонусной программы не распространяются на такие операции, как:

• снятие наличных;

• погашение займов;

• перевод денег на другой счет;

• совершение платежей в игровых заведениях и интернет-банкинге.

Если заподозрят клиента в мошеннических действиях, кешбэк не будет начислен. Аналогичные меры предпринимаются и в случае возврата приобретенного товара в магазин.

Обязательным условием начисления процента от израсходованного лимита является своевременное внесение платежей клиентом на «карточный» счет.

Сведения на Banki.ru

Наш портал является одним из крупнейших медиаресурсов Рунета. Ежемесячное количество посетителей превышает 6 миллионов. Ежедневно посредством Banki.ru подается более 3 тысяч заявок.

Здесь вы сможете получить консультацию специалиста в режиме онлайн. Задайте интересующий вас вопрос, а ответ поступит в самые короткие сроки.

Если хотите пообщаться на любые темы – зайдите на наш круглосуточный форум с бесплатной регистрацией.

На основе отзывов клиентов мы составили «народный рейтинг» финансовых организаций. Сравнив представленные мнения реальных людей с официальной информацией о субъекте кредитования, вы с легкостью сделаете выбор в пользу того или иного банка (или МФО).

Специальная опция определения персонального рейтинга заемщика позволит спрогнозировать вероятность получения одобрения, чтобы гарантированно оформить ссуду без отказа.

Портал оснащен удобным интерфейсом и быстрой поисковой системой. Посетителю остается только задать необходимые параметры и выбрать самый подходящий вариант. Перейти на сайт учреждения с понравившимися условиями проще простого: воспользуйтесь функцией перенаправления по прямой ссылке.

Портал работает в круглосуточном режиме, чтобы вы в любой момент имели свободный доступ к проверенным сведениям, необходимым для принятия правильного решения.

Все продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash Back
Калькулятор ипотеки

Инвестиции

Российские акции
Иностранные акции
Еврооблигации

Еще

Личный кабинет агента
Курсы ЦБ
Банки России
Книга памяти
Банки на карте

Отзывы

Отзывы о банках
Отзывы о страховых компаниях