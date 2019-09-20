Кредитные карты с Cash Back в Промсвязьбанке

Своим клиентам Промсвязьбанк предлагает оформить кредитную карту с функцией кешбэка (до 10%). Часть потраченных средств возвращается держателю «пластика». При этом условия бонусной программы не распространяются на такие операции, как:



• снятие наличных;



• погашение займов;



• перевод денег на другой счет;



• совершение платежей в игровых заведениях и интернет-банкинге.



Если заподозрят клиента в мошеннических действиях, кешбэк не будет начислен. Аналогичные меры предпринимаются и в случае возврата приобретенного товара в магазин.



Обязательным условием начисления процента от израсходованного лимита является своевременное внесение платежей клиентом на «карточный» счет.



Сведения на Banki.ru



Наш портал является одним из крупнейших медиаресурсов Рунета. Ежемесячное количество посетителей превышает 6 миллионов. Ежедневно посредством Banki.ru подается более 3 тысяч заявок.



Здесь вы сможете получить консультацию специалиста в режиме онлайн. Задайте интересующий вас вопрос, а ответ поступит в самые короткие сроки.



Если хотите пообщаться на любые темы – зайдите на наш круглосуточный форум с бесплатной регистрацией.



На основе отзывов клиентов мы составили «народный рейтинг» финансовых организаций. Сравнив представленные мнения реальных людей с официальной информацией о субъекте кредитования, вы с легкостью сделаете выбор в пользу того или иного банка (или МФО).



Специальная опция определения персонального рейтинга заемщика позволит спрогнозировать вероятность получения одобрения, чтобы гарантированно оформить ссуду без отказа.



Портал оснащен удобным интерфейсом и быстрой поисковой системой. Посетителю остается только задать необходимые параметры и выбрать самый подходящий вариант. Перейти на сайт учреждения с понравившимися условиями проще простого: воспользуйтесь функцией перенаправления по прямой ссылке.



Портал работает в круглосуточном режиме, чтобы вы в любой момент имели свободный доступ к проверенным сведениям, необходимым для принятия правильного решения.

