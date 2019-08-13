Кредитные карты с Cash Back в Кредит Европа Банке





Оформить кредитную карту с функцией кешбэка (до 10%) в в Кредит Европа Банке достаточно просто. Стандартно подается заявка, и в случае одобрения вы получаете финансовый продукт. При этом стоит понимать суть дополнительной опции: это не один из возможных вариантов купонных или скидочных акций, распродаж или дисконтных программ.



Схема кешбэка выглядит следующим образом:



1. Клиентом производится оплата товара (услуги) по рыночной стоимости с учетом обычных скидок и объявленных продавцом акций;



2. Кредит Европа Банк возвращает держателю кредитки часть потраченных средств;



3. Начисленные «бонусы» могут быть вновь потрачены.



Условия такой программы не распространяются на следующие операции:



• перевод денежных средств;



• снятие наличных в банкомате;



• оплата задолженности по кредитам;



• совершение платежей в интернет-банкинге.



Кешбэк не начисляется за товары, которые были сданы обратно в магазин.



Действие программы приостанавливается в случае, если клиент не вносит исправно платежи на «карточный» счет. При просрочке применяются штрафные санкции.



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