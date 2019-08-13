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Кредитные карты с Cash Back в Банке «Санкт-Петербург»

Банк: Банк «Санкт-Петербург»
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
 от 25% до 750 000 до 51 299 - 3 588 до 10%
882 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Если вы оформите кредитную карту с функцией кешбэка (до 10%) в в Банке «Санкт-Петербург», вы получите приятный бонус. Каждый раз при совершении покупок, оплате счетов и услуг будет возвращаться процент от общей суммы транзакций. Начисленный кешбэк может быть вновь использован, исходя из личных предпочтений клиента.

Оформление такого банковского продукта занимает немного времени и выглядит следующим образом:

• подаются заявка и документы;

• происходит рассмотрение информации о потенциальном заемщике;

• выносится решение;

• в случае одобрения открывается счет, к которому привязывается «пластик».

Необходимо помнить, что баллы начисляются только по безналичным операциям, за исключением денежных переводов и платежей в интернет-банкинге.

Кредитор оставляет за собой право прекратить действие бонусной программы, если заподозрит клиента в мошенничестве. Аналогичные меры будут предприняты, когда на «карточном» счете обнаружится задолженность.

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