Кредитные карты с Cash Back в Банке «Санкт-Петербург»





Если вы оформите кредитную карту с функцией кешбэка (до 10%) в в Банке «Санкт-Петербург», вы получите приятный бонус. Каждый раз при совершении покупок, оплате счетов и услуг будет возвращаться процент от общей суммы транзакций. Начисленный кешбэк может быть вновь использован, исходя из личных предпочтений клиента.



Оформление такого банковского продукта занимает немного времени и выглядит следующим образом:



• подаются заявка и документы;



• происходит рассмотрение информации о потенциальном заемщике;



• выносится решение;



• в случае одобрения открывается счет, к которому привязывается «пластик».



Необходимо помнить, что баллы начисляются только по безналичным операциям, за исключением денежных переводов и платежей в интернет-банкинге.



Кредитор оставляет за собой право прекратить действие бонусной программы, если заподозрит клиента в мошенничестве. Аналогичные меры будут предприняты, когда на «карточном» счете обнаружится задолженность.



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