Кредитные карты с Cash Back в Банке «Санкт-Петербург»

|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Classic
|от 25%
|до 750 000
|до 51
|299 - 3 588
|до 10%
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882 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Если вы оформите кредитную карту с функцией кешбэка (до 10%) в в Банке «Санкт-Петербург», вы получите приятный бонус. Каждый раз при совершении покупок, оплате счетов и услуг будет возвращаться процент от общей суммы транзакций. Начисленный кешбэк может быть вновь использован, исходя из личных предпочтений клиента.
Оформление такого банковского продукта занимает немного времени и выглядит следующим образом:
• подаются заявка и документы;
• происходит рассмотрение информации о потенциальном заемщике;
• выносится решение;
• в случае одобрения открывается счет, к которому привязывается «пластик».
Необходимо помнить, что баллы начисляются только по безналичным операциям, за исключением денежных переводов и платежей в интернет-банкинге.
Кредитор оставляет за собой право прекратить действие бонусной программы, если заподозрит клиента в мошенничестве. Аналогичные меры будут предприняты, когда на «карточном» счете обнаружится задолженность.
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