Дебетовые карты MasterCard в Акибанке

Банк: Акибанк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
Mastercard Standard
Мир Классическая
до 6,5% 0 до 5% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Работа кассы
Оценка: 5 Проверяется
Хочу персонально отметить и поблагодарить кассира отделения ВТБ по Комсомольскому пр., 7. Обращалась в это отделение неоднократно, в том числе по вопросам, связанным с обменом... Весь отзыв
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Дебетовые карты MasterCard в Акибанке — современный и функциональный вариант для тех, кому неудобно носить с собой наличные. Согласно статистике, у каждого россиянина от 3 до 5 пластиковых систем, которые всегда находятся в кошельке. Для большинства это удобно, потому что вероятность получить задолженность полностью отсутствует, так как на счете размещены только те деньги, которыми пользователь может распорядиться.

В чем преимущества системы?

  • Простое оформление — для этого необходимо посетить офис финансовой организации с паспортом гражданина РФ. Некоторые учреждения предлагают оформление онлайн — экономит время и деньги.
  • На ней можно зарабатывать — есть много вариантов, где на остатке есть процент. Получается, что система Master Card становится своего рода вкладом с возможностью тратить деньги в любое удобное время.
  • Бонусная программа — можно сэкономить на покупке авиабилетов. Накопленные баллы в обмен на скидки или подарки.
  • Безопасно — средства застрахованы. Если с финансовым учреждением что-то случится, через 2 недели пользователь может вернуть сумму до 1,4 миллиона рублей.

    • Основное преимущество заключается в том, что клиент может в любое время совершить покупку в магазине, через интернет, сделать перевод и другое.

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    Мы с радостью поможем вам в выборе системы оплаты. На нашем сайте предлагается множество мест, куда пользователь может обратиться и в короткие сроки получить желаемую услугу.

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