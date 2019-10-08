Дебетовые карты MasterCard в банке «Авангард» — удобный способ оплачивать товары и услуги. С карты можно снять деньги в банкомате и привязать к счету, на котором хранятся собственные, а не заемные средства. Таким образом, не получится «влезть в долг», так как пользователь может распоряжаться только той суммой, которая на данный момент есть. Специалисты нашего ресурса Banki.ru своевременно обновляют информацию, которые предоставляют российские и коммерческие финансовые структуры.

Для чего нужен счет Master Card

Это удобно и отлично подходит для тех, кому надоело носить с собой наличные. Так, клиенту не нужно постоянно пересчитывать купюры и монетки, а всего 1 раз провести/приложить карточку.

Такая система отлично подходит для покупок в интернете. Как правило, процедура оплаты расписана на сайте принимающей стороны. Однако следует учесть, что введенные данные о карте и ее владельце могут стать дополнительным риском из-за взломщиков, которые хотят получить конфиденциальные сведения. Пользуйтесь только проверенными источниками.

На счету можно хранить средства — особенно актуально для тех, кто едет в отпуск и нужно взять с собой крупную сумму. Некоторые программы предусматривают накопительную систему — счет работает как вклад.

Некоторые структуры предлагают воспользоваться бонусами — скидка на авиабилеты и другие отдельные покупки, даже поход в кафе.

Не менее важное преимущество — это безопасность. Если с учреждением что-то случилось, например, банк прекращает свою деятельность — клиент может получить деньги через 14 рабочих дней общей суммой до 1,4 миллиона рублей.

Оформить счет максимально легко — отправить заявку онлайн или отправиться в филиал с наиболее привлекательными условиями. Если карточка нужна для получения заработной платы — следует обратиться в бухгалтерию по месту работы.

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