Дебетовые карты MasterCard в банке «Авангард»

Банк: Авангард
Найдено 5 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
B-2
Mastercard World
 нет 0 - 1 000 нет
  • другое
Visa Classic
 нет 0 нет нет
Mastercard Standard
 нет 0 - 600 нет нет
Visa Classic
Mastercard Standard
 нет 0 - 600 нет нет
нет 0 нет
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 10% годовых
Посмотреть
Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
Посмотреть
Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
Посмотреть
Opencard
Банк «ФК Открытие»
cash back до 11%
Посмотреть

Отзывы

Работа кассы
Оценка: 5 Проверяется
Хочу персонально отметить и поблагодарить кассира отделения ВТБ по Комсомольскому пр., 7. Обращалась в это отделение неоднократно, в том числе по вопросам, связанным с обменом... Весь отзыв
Все отзывы

Дебетовые карты MasterCard в банке «Авангард» в городах:

Подробнее

Дебетовые карты MasterCard в банке «Авангард» — удобный способ оплачивать товары и услуги. С карты можно снять деньги в банкомате и привязать к счету, на котором хранятся собственные, а не заемные средства. Таким образом, не получится «влезть в долг», так как пользователь может распоряжаться только той суммой, которая на данный момент есть. Специалисты нашего ресурса Banki.ru своевременно обновляют информацию, которые предоставляют российские и коммерческие финансовые структуры.

Для чего нужен счет Master Card

Это удобно и отлично подходит для тех, кому надоело носить с собой наличные. Так, клиенту не нужно постоянно пересчитывать купюры и монетки, а всего 1 раз провести/приложить карточку.

Такая система отлично подходит для покупок в интернете. Как правило, процедура оплаты расписана на сайте принимающей стороны. Однако следует учесть, что введенные данные о карте и ее владельце могут стать дополнительным риском из-за взломщиков, которые хотят получить конфиденциальные сведения. Пользуйтесь только проверенными источниками.

На счету можно хранить средства — особенно актуально для тех, кто едет в отпуск и нужно взять с собой крупную сумму. Некоторые программы предусматривают накопительную систему — счет работает как вклад.

Некоторые структуры предлагают воспользоваться бонусами — скидка на авиабилеты и другие отдельные покупки, даже поход в кафе.

Не менее важное преимущество — это безопасность. Если с учреждением что-то случилось, например, банк прекращает свою деятельность — клиент может получить деньги через 14 рабочих дней общей суммой до 1,4 миллиона рублей.

Оформить счет максимально легко — отправить заявку онлайн или отправиться в филиал с наиболее привлекательными условиями. Если карточка нужна для получения заработной платы — следует обратиться в бухгалтерию по месту работы.

Больше удобных сервисов на Banki.ru

Один из наиболее популярных способов узнать сведения о финансовой организации — обратиться к нашему разделу «Отзывы». Там собраны мнения реальных людей, которые решили поделиться своим опытом сотрудничества с учреждениями. Зачастую это актуальные сведения, касающиеся услуг, программ и сотрудников.

ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

Все продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash Back
Калькулятор ипотеки
Калькулятор ВЗР
Рассчитать ОСАГО
Рассчитать КАСКО

Вклады и инвестиции

Вклады в Сбербанке
В Почта банке
В рублях
С высоким процентом
Акции российских компаний
Акции иностранных компаний
Акции ETF
Акции Газпрома онлайн

Кредиты и займы

Кредиты в Сбербанке
С онлайн заявкой
Наличными
Для пенсионеров
Займ онлайн на карту
Срочный займ на карту
Займ без отказа
Беспроцентный займ

Еще

Личный кабинет агента
Курсы ЦБ
Банки России
Книга памяти
Банки на карте
Отзывы о банках
Отзывы о страховых компаниях