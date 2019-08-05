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Дебетовая карта "МТС Cashback" в МТС Банке

Mastercard World «МТС Cashback» — МТС Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • сотовые операторы
  • другое

начисление бонусов, которыми в дальнейшем можно оплатить услуги мобильной связи ПАО "МТС" или обменять на сертификат со скидкой до 100% на телефон, планшетный компьютер, портативную технику, аксессуары в салонах-магазинах МТС (номинал сертификата от 100 до 80 000 руб. в зависимости от суммы накопленных бонусов), 1 бонус = 1 руб.:

  • 25% - при покупке у партнеров через через приложение МТС Cashback;
  • 5% - в категории "Супермаркеты", "АЗС" и "Кинотеатры";
  • 1% - за прочие покупки

макс. 10 000 руб. в мес.

Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

299 руб. - за выпуск карты

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • смс-оповещение - 15 руб. в месяц с 3-го месяца;
  • комиссия за перевыпуск при окончании срока действия не взимается
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное обслуживание карты;
  • не высокая стоимость смс-оповещений
Минусы
  • на сайте банка не указан срок действия накопленных бонусов;
  • накопленные бонусы можно потратить только в салонах МТС и на оплату услуг мобильной связи МТС
Особые ограничения
  • карта неименная, выдается в салоне МТС
Дата актуализации
05.08.2019 15:44
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «МТС Cashback» в 60 городах России
2 880
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Справочная информация
ПАО «МТС-Банк»
Адрес
115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
ОГРН
1027739053704
Сайт
www.mtsbank.ru
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Телефоны
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт