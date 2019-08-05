Дебетовая карта "МТС Cashback" в МТС Банке
Mastercard World «МТС Cashback» — МТС Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- сотовые операторы
- другое
начисление бонусов, которыми в дальнейшем можно оплатить услуги мобильной связи ПАО "МТС" или обменять на сертификат со скидкой до 100% на телефон, планшетный компьютер, портативную технику, аксессуары в салонах-магазинах МТС (номинал сертификата от 100 до 80 000 руб. в зависимости от суммы накопленных бонусов), 1 бонус = 1 руб.:
- 25% - при покупке у партнеров через через приложение МТС Cashback;
- 5% - в категории "Супермаркеты", "АЗС" и "Кинотеатры";
- 1% - за прочие покупки
макс. 10 000 руб. в мес.
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
299 руб. - за выпуск карты
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- смс-оповещение - 15 руб. в месяц с 3-го месяца;
- комиссия за перевыпуск при окончании срока действия не взимается
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание карты;
- не высокая стоимость смс-оповещений
Минусы
- на сайте банка не указан срок действия накопленных бонусов;
- накопленные бонусы можно потратить только в салонах МТС и на оплату услуг мобильной связи МТС
Особые ограничения
- карта неименная, выдается в салоне МТС
Дата актуализации
05.08.2019 15:44
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «МТС Cashback» в 60 городах России
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Справочная информация
ПАО «МТС-Банк»
- Адрес
- 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
- ОГРН
- 1027739053704
- Сайт
- www.mtsbank.ru
- Отделения и банкоматы
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