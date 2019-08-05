Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности моментальная выдача карты

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бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Бонусы сотовые операторы

другое начисление бонусов, которыми в дальнейшем можно оплатить услуги мобильной связи ПАО "МТС" или обменять на сертификат со скидкой до 100% на телефон, планшетный компьютер, портативную технику, аксессуары в салонах-магазинах МТС (номинал сертификата от 100 до 80 000 руб. в зависимости от суммы накопленных бонусов), 1 бонус = 1 руб.: 25% - при покупке у партнеров через через приложение МТС Cashback;

5% - в категории "Супермаркеты", "АЗС" и "Кинотеатры";

1% - за прочие покупки макс. 10 000 руб. в мес. Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ 299 руб. - за выпуск карты Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация смс-оповещение - 15 руб. в месяц с 3-го месяца;

комиссия за перевыпуск при окончании срока действия не взимается Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание карты;

не высокая стоимость смс-оповещений Минусы на сайте банка не указан срок действия накопленных бонусов;

накопленные бонусы можно потратить только в салонах МТС и на оплату услуг мобильной связи МТС Особые ограничения карта неименная, выдается в салоне МТС Дата актуализации 05.08.2019 15:44 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.