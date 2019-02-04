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Авангард, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

World

World MasterCard — Авангард
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 000 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay / Samsung Pay/ Google Pay
Бонусы
  • другое
  • для путешествий
  • заправки

начисление бонусов в размере 1% от суммы операций оплаты товаров и услуг, накопленные бонусы могут быть использованы для оплаты любых товаров и услуг;

для начисления бонусов, необходимо произвести оплату картой в торговой точке одной из следующих категорий:

  • продажа авиа и железнодорожных билетов;
  • бронирование и проживание в отелях;
  • услуги туристических фирм;
  • аренда автомобилей;
  • покупки в Duty Free;
  • услуги связи;
  • услуги на АЗС
Выпуск и обслуживание
1 000 ₽

со 2-го года: 0- 1 000 руб.

  • комиссия не взимается при среднемесячном обороте по карте свыше 40 000 руб. за предшествующие 12 месяцев
Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% до 300 000 руб. в месяц;
  • 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
  • 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
  • 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
  • 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
  • 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% до 300 000 руб. в месяц;
  • 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
  • 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
  • 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
  • 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
  • 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,75%, мин. 15 руб. на территории РФ (1,5%, мин. 150 руб. за рубежом) - до 300 000 руб. в месяц;
  • 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
  • 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
  • 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
  • 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
  • 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2%, мин. 200 руб. при снятии до 300 000 руб. в месяц;
  • 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
  • 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
  • 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
  • 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
  • 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 долл. в день, покупки через Интернет: до 2 000 долл. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
  • СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
  • полис ВЗР - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
  • карта Priority Pass - бесплатно при среднемесячном обороте за год от 20 000 руб. / общем обороте по карте от 240 000 руб. за весь срок действия карты;
  • карта IAPA - 3 000 руб.;
  • комиссия за трансграничные операции - 0,75% от суммы
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможно бесплатное обслуживание карты;
  • бесплатный полис ВЗР
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания карты в долларах США или евро
Дата актуализации
04.02.2019 13:52
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «World» в 83 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий банк «Авангард»
Адрес
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
Сайт
www.avangard.ru
Отделения и банкоматы
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