Дебетовые карты MasterCard в Агропромкредите — это удобный вариант для тех, кто не хочет носить с собой много наличности. Безопасность такой системы заключается в том, что «залезть в долг» — невозможно. Пользователь может распоряжаться только теми средствами, которые на данный момент лежат на счете. А своевременное информирование об актуальных программах и выгодных предложениях обеспечивает онлайн-маркет Banki.ru.

Преимущества для держателей

Для оформления услуги не требуется большого пакета документов, достаточно паспорта гражданина Российской Федерации. Возраст клиента должен быть старше 18 лет. Регистрация в регионе присутствия филиала не требуется.

Какие технологические особенности предлагает услуга:

моментальная выдача;

технология 3D Secure;

чип;

бесконтактные платежи (PayPass);

возможность пользоваться Google Pay / Apple / Samsung / Garmin.

Система Master Card максимально проста в использовании. Для получения услуги необходимо посетить финансовую организацию, однако заявку можно заполнить онлайн. А для экономии личного времени гости ресурса могут воспользоваться фильтром. Для этого необходимо задать параметры в соответствии с нуждами потребителя. Вскорости появятся наиболее выгодные предложения, которые соответствуют требованиям клиента.

Зачастую услуга полностью бесплатна. Учреждениям выгодно, чтобы пользователи держали деньги на их счетах, поэтому комиссия отсутствует.

Примечательно, что в некоторых случаях система становится источником дохода. Все дело в том, что на остаток средств начисляется процент — похоже на вклад, но деньгами можно воспользоваться в любой момент.

В качестве бонусов филиалы предлагают сэкономить на покупку авиабилетов, получить небольшую скидку на билеты в кино или вернуть часть потраченных денег (кэш-бэк).

Для клиентов это максимально безопасно, потому что деньги застрахованы. В том случае, если учреждение прекращает свою деятельность по разным причинам, выплата средств осуществляется через 2 недели.

Подробно о нашем ресурсе Banki.ru

Сайт располагает множеством актуальных способов по нахождению выгодных финансовых продуктов. Один из них — это отзывы. В одном из наших разделов пользователи делятся своим мнением касательно материальных учреждений, с которыми у них был опыт сотрудничества. Это может быть разная информация: начиная от качества услуг, заканчивая мнением о сотрудниках. Однако это может стать отличной возможностью, чтобы узнать место обращение получше.