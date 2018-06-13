Справка Banki.ru

Банк был учрежден в конце 1990 года под наименованием «Кошехабльбанк» в одноименном селе республики Адыгея. В январе 2005 года стал участником системы страхования вкладов. В июне 2010 года кредитная организация сменила наименование на ООО «КБ «ГТ банк». До 2011 года на протяжении нескольких лет основным бенефициаром банка выступал девелоперский холдинг «Европа-Инвест» (строительство жилых и коммерческих объектов в Краснодарском крае), создателем которого являлся известный бизнесмен и политик Ризвангаджи Исаев (депутат Госдумы пятого созыва в 2007—2011 годах, член комитета Госдумы по строительству и земельным отношениям). В августе 2011 года 26,3% ООО «КБ «ГТ банк» у «Европы-Инвест» купил депутат Госдумы, основной бенефициар компании «Новоросметалл» Иван Демченко, но уже с декабря 2013 года у Газтрансбанка вновь сменился состав учредителей.

На текущий момент акционерами банка являются физические лица — члены совета директоров. Доли в 64,53% и 26,32% акций банка принадлежат соответственно Денису Исаеву и Патимат Якубовой — сыну и супруге вышеупомянутого Ризвангаджи Исаева. Члену совета партнерства СРО НП «Межрегиональная Гильдия Строителей» Юрию Чуйкову принадлежит еще 9,15%.

До 2017 года банк был зарегистрирован в г. Майкоп Республики Адыгея. В 2017 году головной офис был переведен в Краснодар. На текущий момент помимо головного офиса сеть банка включает в себя три операционных офиса в Краснодаре и один — в Новороссийске. Сеть банкоматов не развита. Списочная численность персонала, по данным последней доступной отчетности по РСБУ, составляла 92 сотрудника (на начало 2018 года).

Юридическим лицам, в том числе малому бизнесу, банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредитование (в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства по программам финансовой поддержки «Микрокредит МСП» МСП Банка), банковские гарантии, размещение средств (депозиты), дистанционное обслуживание по системе «Банк — Клиент».

Частным лицам доступны вклады, банковские ячейки, потребительские и автокредиты, ипотека, а также кредиты на приобретение или ремонт технических средств реабилитации.

В числе своих корпоративных клиентов банк отмечает такие компании, как ОАО «Краснодаргоргаз», ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания», ООО «ЮТЭКС», ООО «ГУК-Краснодар», ООО «Европа Девелопмент», ООО «ЭВЭН», ООО «Южная лифтовая компания», ООО НППФ «Краснодаравтодорсервис», ОАО «ЦВМР «Краснодарская бальнеолечебница», ООО «ЧОО Кубанского войскового казачьего общества «Пластуны», а также другие предприятия таких отраслей, как ЖКХ, электроэнергетика, логистика, хранение и реализация нефтепродуктов, промышленное, жилищное, дорожное и рекреационное строительство, транспорт, производство электроизмерительных приборов, оптовая и розничная торговля, проведение расследований и обеспечение безопасности и другие.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 0,5% (или 32,9 млн рублей), составив 7 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком собственных средств, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 63,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 62,7% до 63,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 8,7 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 6,7% до 6,2%, при этом их номинальный объем сократился на 34,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 1,9 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 1,9% (или 37 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 27% и 73% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 29,98% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 60% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 84,2% и 15,8% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 62,3% до 60%, при этом их номинальный объем сократился на 175,6 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 21,5% до 24,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 180 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 5,5% до 4,9%, при этом их номинальный объем сократился на 41,7 млн рублей;

• доля вложений кредитной организации в основные средства не изменилась (7,4%), при этом их номинальный объем сократился на 2,3 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 3,3% до 3,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 6,7 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 4,2 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 175,6 млн рублей (или 4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 95,2%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 84,6%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 3,9% до 5,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 13,5%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 4,4 млрд рублей (106,3% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 1,7 млрд рублей, из которых 680 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 381,5 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 97,2 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 41,3 млн рублей.

Совет директоров: Денис Исаев (председатель), Евгений Локотченко, Светлана Деребеева, Павел Топчиёв, Юлия Шевченко.

Правление: Юлия Коновалова (председатель), Мурат Чамоков, Анастасия Соколова (главный бухгалтер), Ирина Перевалова.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

Дата последнего изменения: 12.04.2018

E-mail: balance@banki.ru