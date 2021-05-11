Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Газтрансбанка на уровне «BB-(RU)», прогноз — «стабильный».

Как поясняется в опубликованном на днях релизе АКРА, кредитный рейтинг банка «определяется умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, сильной достаточностью капитала, критической оценкой риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности».

Банк ведет деятельность преимущественно на территории Краснодарского края. К приоритетным направлениям деятельности относятся кредитование корпоративных клиентов, в частности компаний, оказывающих коммунальные услуги, а также привлечение средств физических лиц.

Умеренно низкая оценка бизнес-профиля («bb-») отражает относительно невысокую долю банка на российском рынке финансовых услуг, однако на региональном уровне банк обладает адекватными рыночными позициями и имеет устойчивую базу заемщиков и вкладчиков.

Диверсификация бизнеса оценивается как низкая. Операционный доход в основном формируют процентные поступления по кредитам.

Стратегия банка предусматривает рост его кредитного портфеля, ресурсной базы и капитала. В части активных операций предполагается сохранение фокуса на корпоративных клиентах. Банк также намерен развивать линейку комиссионных продуктов для юридических лиц с целью увеличения непроцентного дохода и повышения диверсификации структуры обязательств.

Достаточность капитала оценивается как сильная. По состоянию на 1 января этого года банк с запасом поддерживал нормативы достаточности (Н1.1 и Н1.2 составляли 22%). При этом АКРА отмечает тенденцию к снижению способности банка генерировать капитал в связи с сокращением чистой процентной маржи. Тем не менее в течение последних пяти лет банк демонстрировал положительный финансовый результат.



Критический риск-профиль банка определяется высокой концентрацией его кредитного портфеля на десяти крупнейших группах заемщиков в сочетании с высокой долей проблемной и потенциально проблемной задолженности (24% общей ссудной задолженности, в том числе просрочка более 90 дней — 10%).