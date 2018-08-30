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Микрокредиты на карту

Взять срочно выгодный микрокредит


Найдено 109 предложений
Название, организация Мин. ставка в день, % Макс. сумма, ₽ Макс. срок, дн. Порядок погашения Срок выдачи, дн. Онлайн-заявка
Виртуальная кредитная карта Kviku KVIKU 0% 200 000 365 2 раза в месяц день в день онлайн-заявка
4 053 заявки
Онлайн Смсфинанс 0% 30 000 30 ежемесячно от 1 дня онлайн-заявка
2 804 заявки
Оптимальный MigCredit 0,27% 100 000 336 раз в две недели день в день онлайн-заявка
1 720 заявок
Онлайн Веб-займ 0,6% 30 000 30 в конце срока день в день онлайн-заявка
1 474 заявки
Первый заем (без комиссии) Е заем 0% 15 000 30 в конце срока день в день онлайн-заявка
1 144 заявки
Онлайн ГринМани 0,73% 45 000 168 в конце срока день в день онлайн-заявка
680 заявок
Старт 0% Мани Мен 0% 10 000 15 в конце срока день в день онлайн-заявка
653 заявки
До зарплаты MigCredit 1,65% 14 000 29 в конце срока день в день онлайн-заявка
614 заявок
Турбозайм Турбозайм 0% 50 000 180 в конце срока день в день онлайн-заявка
544 заявки
Наличными До Зарплаты 0,2% 100 000 365 в конце срока день в день онлайн-заявка
531 заявка
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Каким образом можно получить микрокредит?

Микрокредитами обычно называют займы, выдаваемые физическим лицам микрофинансовыми организациями. Сегодня в России насчитывается чуть менее 4 тыс. таких компаний.
Практически каждая из них предоставляет так называемые микрокредиты, взять которые гораздо проще, чем банковские кредиты.

Продукты микрофинансовых организаций в первую очередь рассчитаны на людей, которые получают отказ в банковском кредите. Причины отказа могут быть самые разные: черная зарплата, испорченная кредитная история, просрочки по действующим кредитам.

Если заемщик подходит под требования банка и располагает временем, достаточным для оформления ссуды в банке, то предпочесть, конечно, стоит банковский кредит. Разница в величине процентной ставки довольно существенная.

Сегодня населению доступны микрокредиты онлайн, оформить которые можно не только в офисе компании, но и с помощью Интернета. В этом случае денежные средства перечисляются клиенту на электронный кошелек или банковский счет. Кроме того, микрокредит может быть выдан на банковскую карту.

Как подобрать микрокредит с онлайн-заявкой?

Для этого можно воспользоваться сервисом поиска на портале Банки.ру. А именно: в поле «Форма выдачи» необходимо установить значение «Пластиковая карта».

Банки.ру поможет оформить микрокредит в режиме онлайн быстро и просто.