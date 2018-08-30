Микрокредитами обычно называют займы, выдаваемые физическим лицам микрофинансовыми организациями. Сегодня в России насчитывается чуть менее 4 тыс. таких компаний.

Практически каждая из них предоставляет так называемые микрокредиты, взять которые гораздо проще, чем банковские кредиты.

Продукты микрофинансовых организаций в первую очередь рассчитаны на людей, которые получают отказ в банковском кредите. Причины отказа могут быть самые разные: черная зарплата, испорченная кредитная история, просрочки по действующим кредитам.

Если заемщик подходит под требования банка и располагает временем, достаточным для оформления ссуды в банке, то предпочесть, конечно, стоит банковский кредит. Разница в величине процентной ставки довольно существенная.

Сегодня населению доступны микрокредиты онлайн, оформить которые можно не только в офисе компании, но и с помощью Интернета. В этом случае денежные средства перечисляются клиенту на электронный кошелек или банковский счет. Кроме того, микрокредит может быть выдан на банковскую карту.

Как подобрать микрокредит с онлайн-заявкой?

Для этого можно воспользоваться сервисом поиска на портале Банки.ру. А именно: в поле «Форма выдачи» необходимо установить значение «Пластиковая карта».

Банки.ру поможет оформить микрокредит в режиме онлайн быстро и просто.

