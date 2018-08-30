Взять срочно выгодный микрокредит
|Название, организация
|Мин. ставка в день, %
|Макс. сумма, ₽
|Макс. срок, дн.
|Порядок погашения
|Срок выдачи, дн.
|Онлайн-заявка
|Виртуальная кредитная карта Kviku KVIKU
|0%
|200 000
|365
|2 раза в месяц
|день в день
|
онлайн-заявка
4 053 заявки
|Онлайн Смсфинанс
|0%
|30 000
|30
|ежемесячно
|от 1 дня
|
онлайн-заявка
2 804 заявки
|Оптимальный MigCredit
|0,27%
|100 000
|336
|раз в две недели
|день в день
|
онлайн-заявка
1 720 заявок
|Онлайн Веб-займ
|0,6%
|30 000
|30
|в конце срока
|день в день
|
онлайн-заявка
1 474 заявки
|Первый заем (без комиссии) Е заем
|0%
|15 000
|30
|в конце срока
|день в день
|
онлайн-заявка
1 144 заявки
|Онлайн ГринМани
|0,73%
|45 000
|168
|в конце срока
|день в день
|
онлайн-заявка
680 заявок
|Старт 0% Мани Мен
|0%
|10 000
|15
|в конце срока
|день в день
|
онлайн-заявка
653 заявки
|До зарплаты MigCredit
|1,65%
|14 000
|29
|в конце срока
|день в день
|
онлайн-заявка
614 заявок
|Турбозайм Турбозайм
|0%
|50 000
|180
|в конце срока
|день в день
|
онлайн-заявка
544 заявки
|Наличными До Зарплаты
|0,2%
|100 000
|365
|в конце срока
|день в день
|
онлайн-заявка
531 заявка
Микрокредитами обычно называют займы, выдаваемые физическим лицам микрофинансовыми организациями. Сегодня в России насчитывается чуть менее 4 тыс. таких компаний.
Практически каждая из них предоставляет так называемые микрокредиты, взять которые гораздо проще, чем банковские кредиты.
Продукты микрофинансовых организаций в первую очередь рассчитаны на людей, которые получают отказ в банковском кредите. Причины отказа могут быть самые разные: черная зарплата, испорченная кредитная история, просрочки по действующим кредитам.
Если заемщик подходит под требования банка и располагает временем, достаточным для оформления ссуды в банке, то предпочесть, конечно, стоит банковский кредит. Разница в величине процентной ставки довольно существенная.
Сегодня населению доступны микрокредиты онлайн, оформить которые можно не только в офисе компании, но и с помощью Интернета. В этом случае денежные средства перечисляются клиенту на электронный кошелек или банковский счет. Кроме того, микрокредит может быть выдан на банковскую карту.
Как подобрать микрокредит с онлайн-заявкой?
Для этого можно воспользоваться сервисом поиска на портале Банки.ру. А именно: в поле «Форма выдачи» необходимо установить значение «Пластиковая карта».
Банки.ру поможет оформить микрокредит в режиме онлайн быстро и просто.