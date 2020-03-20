Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Далена Банка на уровне «BB+(RU)» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.



«Подтверждение кредитного рейтинга Далена Банка на уровне «BB+(RU)», прогноз «стабильный», обусловлено нашими ожиданиями, что банк продолжит следовать текущей консервативной стратегии, отличающейся осторожным подходом к принятию рисков и способствующей поддержанию относительно высоких показателей профиля рисков, достаточности капитала и ликвидности. В настоящий момент кредитный рейтинг банка обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, сильной позицией по достаточности капитала, удовлетворительной оценкой риск-профиля и адекватными оценками фондирования и ликвидности», — поясняется в сообщении.

Сильная капитализация банка обусловлена высокой достаточностью капитала при ограниченных показателях прибыльности. По состоянию на 1 февраля 2020 года норматив Н1.2 составил 62%, что свидетельствует о том, что банк в состоянии абсорбировать значительный объем кредитных убытков в непредвиденной стрессовой ситуации.



«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.

К позитивному рейтинговому действию могут привести более стабильная операционная среда, диверсификация источников фондирования банка, а также появление новых устойчивых направлений бизнеса, способствующих повышению операционной диверсификации, при сохранении адекватного профиля рисков. Негативно повлиять на рейтинг могут значительное и продолжительное ухудшение операционной среды, переход к существенно более агрессивной модели развития, а также волатильность базы фондирования.