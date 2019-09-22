АвтоКредитБанк понизил ставки по вкладам на 0,25—0,5 процентного пункта.

«Срочный-универсальный» при выплате процентов ежемесячно на счет вклада до востребования оформляется под 6,25—7,25%, а при ежемесячной капитализации процентов — под 6,1—7% годовых. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Пополнение не предусмотрено.

«VIP вклад» открывается под 4,5—5% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей.

Возможны дополнительные взносы и расходные операции. Проценты ежемесячно капитализируются.

Срок депозитов составляет 371 день.