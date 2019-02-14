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Срочный — Универсальный (ежемесячно)

АвтоКредитБанк,

АвтоКредитБанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
371 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
7 620
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
371 день
от 10 000 ₽ 6,5
от 100 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 30 дней - 3%;
  • 31-60 дней - 3,5%;
  • 61-90 дней - 4% (10 тыс. рублей) и 4,5% (100 тыс.);
  • 91-180 дней - 5% (10 тыс.) и 5,25% (100 тыс.);
  • 181-270 дней - 5,5% (10 тыс. рублей) и 6,25% (100 тыс.);
  • 271-370 дней - 6% и 6,75% соответственно
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 16:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный — Универсальный (ежемесячно)» в 2 городах России
13 139
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Справочная информация
ООО «АвтоКредитБанк»
Адрес
420081, Республика Татарстан, г. Казань, просп. А. Камалеева, д. 16а
ОГРН
1021600000366
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(843) 517-22-80

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