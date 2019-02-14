Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 30 дней - 3%;

31-60 дней - 3,5%;

61-90 дней - 4% (10 тыс. рублей) и 4,5% (100 тыс.);

91-180 дней - 5% (10 тыс.) и 5,25% (100 тыс.);

181-270 дней - 5,5% (10 тыс. рублей) и 6,25% (100 тыс.);

271-370 дней - 6% и 6,75% соответственно Автопролонгация невозможна Дата актуализации 21.01.2019 16:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.