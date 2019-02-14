Срочный — Универсальный (ежемесячно)
АвтоКредитБанк,
АвтоКредитБанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
371 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 620 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|371 день
|от 10 000 ₽
|6,5
|от 100 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 30 дней - 3%;
- 31-60 дней - 3,5%;
- 61-90 дней - 4% (10 тыс. рублей) и 4,5% (100 тыс.);
- 91-180 дней - 5% (10 тыс.) и 5,25% (100 тыс.);
- 181-270 дней - 5,5% (10 тыс. рублей) и 6,25% (100 тыс.);
- 271-370 дней - 6% и 6,75% соответственно
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 16:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный — Универсальный (ежемесячно)» в 2 городах России
13 139
Справочная информация
ООО «АвтоКредитБанк»
- Адрес
- 420081, Республика Татарстан, г. Казань, просп. А. Камалеева, д. 16а
- ОГРН
- 1021600000366
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 517-22-80
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Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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|Название
|Макс. ставка, %
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|100 000 ₽
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|Срочный — Универсальный (с капитализацией)
|7,25
|100 000 ₽
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|VIP вклад
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|500 000 ₽
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