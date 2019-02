Справка Banki.ru

Банк основан в марте 1995 года как Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский банк энергетики и электрификации «Петроэнергобанк». Учредителями выступили АО «Ленэнерго», ВАО «Технопромэкспорт», ОАО «Спецгидроэнергомонтаж», ЗАО «Техинвест» и АО «Поль». Долгое время кредитная организация являлась, по сути, опорным банком «Ленэнерго». В январе 2005 года вошел в систему страхования вкладов.

В мае 2006 года финансовая группа SEB* (Skandinaviska Enskilda Banken) официально объявила о покупке 100% акций Петроэнергобанка. На тот момент его акционерами являлись ОАО «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» (21,59%), ООО «Прогресс» (19,7%), ООО «Раус» (19,7%), ООО «Магистр» (19,7%) и ООО «Мегаполис» (16,67%). По оценкам экспертов, сумма сделки составила 11 млн долларов США. В сентябре 2007 года интеграция Петроэнергобанка в группу SEB завершилась переименованием банка в «СЭБ Банк».

На текущий момент единственным акционером СЭБ Банка является Skandinaviska Enskilda Banken AB, во владении которого находится 100% акций банка.

В 2009 году в рамках новой концепции развития, направленной на обслуживание корпоративных клиентов группы SEB в России, были закрыты дополнительный офис и две оперкассы вне кассового узла. Ранее было закрыто порядка 20 офисов по причине несоответствия стандартам SEB. Сейчас банк обслуживает своих клиентов только в головном офисе в Санкт-Петербурге. Кроме того, кредитное учреждение располагает представительством в Москве. Среднесписочная численность персонала на 1 октября 2017 года составляла 88 человек. Собственная сеть банкоматов не развита.

Корпоративным клиентам предлагаются стандартные услуги по кредитованию, расчетно-кассовое и дистанционное банковское обслуживание, торговое финансирование, валютные и документарные операции, банковские гарантии, услуги депозитария. С физлицами банк практически не работает.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 11,7% (или 4,2 млрд рублей), составив 31,4 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 71,7% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств физических лиц;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 73,5% до 71,7%, при этом их номинальный объем сократился на 3,6 млрд рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах сократилась c 13,4% до 13%, при этом их номинальный объем сократился на 655,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 4,3 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 1,2% (или 50,2 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 13,8% и 86,2% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 85,34% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 62,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 89,6% и 10,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 23,5% до 27,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 187,1 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 71,9% до 62,3%, при этом их номинальный объем сократился на 6 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 2,1% до 5,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,1 млрд рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов увеличилась c 2,1% до 4,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 542,7 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 8,6 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 187,1 млн рублей (или 2,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 98,7%. Согласно отчетности по РСБУ на 1 октября 2017 года, корпоративный кредитный портфель был представлен преимущественно отраслями производства (52%) и торговли (32%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 77,9%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю не изменился и остается на нулевой отметке. Уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 0,3%. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 119,7 млн рублей (1,4% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 19,6 млрд рублей, из которых 14 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.03.2018 составляет 4,1 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 208,6 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 456,8 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 80 млн рублей.

Совет директоров: Карл Йохан Александр Кристенссон (председатель), Андреас Фредрикссон, Питер Карл Густав Аксельссон, Сигрун Эгген Фредрикссон, Тило Лутц Цимерманн.

Правление: Сонден Ларс Пер Фольке (председатель), Марина Лотош, Марина Рубина, Ирина Гришина (главный бухгалтер), Алексей Жук.

* Группа SEB (Skandіnavіska Enskіlda Banken) — финансовая организация с более чем 150-летней историей, оказывающая банковские услуги 400 тыс. корпоративных клиентов и 4 млн частных клиентов в 20 странах мира (в том числе в странах Скандинавии и Балтии, в Германии, Польше, Украине и России). Численность сотрудников группы составляет более 24 тыс. человек.

