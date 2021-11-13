Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента пяти российских банков в иностранной собственности на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом. Это Эйч-Эс-Би-Си Банк, ИНГ Банк, СЭБ Банк, Бэнк оф Чайна и Чайна Констракшн Банк.

Как поясняется, долгосрочные и краткосрочные РДЭ и рейтинги поддержки пяти рассматриваемых банков отражают мнение Fitch о высокой готовности материнских групп предоставлять поддержку в случае необходимости. Рассматриваемые банки находятся в 100-процентной собственности соответственно: HSBC Holdings Plc («A+» / прогноз «негативный» / «a+»), ING Bank N.V. («AA-» / прогноз «негативный» / «a+»), Skandinaviska Enskilda Banken AB («AA-» / прогноз «стабильный»), Bank of China Limited («A» / прогноз «стабильный») и China Construction Bank Corporation («A» / прогноз «стабильный»). «Стабильный» прогноз по РДЭ рассматриваемых банков в иностранной собственности отражает прогноз по суверенному рейтингу России.

«Fitch расценивает готовность материнских банков предоставить поддержку своим дочерним структурам как высокую, принимая во внимание 100-процентную собственность, высокий уровень интеграции между материнскими и дочерними банками и общий бренд (что подразумевает репутационные риски в случае дефолта дочернего банка). Ограниченный размер дочерних банков делает потенциальную поддержку осуществимой для их финансово сильных материнских банков», — отмечается в релизе.



Как поясняется, РДЭ пяти рассматриваемых банков в иностранной валюте ограничены страновым потолком России «BBB», что отражает вероятность ограничений на перевод и конвертацию средств, а также риск того, что дочерние банки не смогут воспользоваться поддержкой от материнских структур для обслуживания своих обязательств в иностранной валюте. «РДЭ рассматриваемых банков в национальной валюте (в тех случаях, когда они присвоены) также учитывают российские страновые риски. В отсутствие странового потолка Fitch, вероятно, либо уровняло бы рейтинги банков с «якорными» рейтингами, либо рейтинговало бы банки на одну ступень ниже «якорных» рейтингов в зависимости от уровня интеграции между материнскими структурами и их соответствующими дочерними банками», — уточнили эксперты.



Агентство отмечает, что долгосрочные и краткосрочные РДЭ и рейтинги поддержки дочерних банков могут быть повышены в случае повышения суверенного рейтинга России и пересмотра странового потолка России в сторону повышения, понижены — в случае понижения суверенного рейтинга России и пересмотра странового потолка России в сторону понижения.

«Существенное ослабление профилей кредитоспособности материнских банков может привести к понижению рейтингов соответствующих дочерних банков. Продажа дочерней структуры владельцу с более низкими рейтингами или существенное ослабление готовности материнского банка поддерживать свою дочернюю структуру также может привести к понижению рейтингов. В то же время на сегодня Fitch не ожидает ни одного из этих сценариев», — заключают аналитики.