ООО «КБ «Континенталь» — небольшой по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Ставропольском крае. Специализируется на обслуживании корпоративных клиентов, а также на кредитовании юридических и физических лиц. Базовым источником фондирования выступает собственный капитал (86,5%). Бенефициары — группа физических лиц, в том числе топ-менеджмент банка. Финансовое учреждение не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.
Континентальизменить банк
Банк учрежден в 1994 году в форме общества с ограниченной ответственностью. Кредитная организация не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В декабре 2016 года произошло увеличение уставного капитала до 225,5 млн рублей.
Бенефициарами банка являются родственники Саид, Джамалудин (председатель совета директоров) и Магомедтагир Курбанчиевы, совместно владеющие 14,02% долей общества, член совета директоров Наида Расулова (13,30%), Омар Османов (12,86%), председатель правления, член совета директоров Дибир Ахмедов (9,71%), Умахан Курбанчиев (8,87%), Мадина Гаджиева (8,45%), Гаджимурад Магомедов (8,31%), Курбан Багомаев (8,20%), Сабина Исаева (7,89%), Джамалутдин Шахбанов (7,54%), Елена Порываева (0,75%). Участникам-миноритариям принадлежит 0,08%.
Банк представлен головным офисом в поселке Иноземцеве (Ставропольский край) и двумя операционными офисами — в Нефтекумске и Махачкале. В 2017—2018 году были закрыты три операционных офиса банка. Кредитная организация не располагает собственной сетью банкоматов и терминалов. Численность персонала банка на 1 января 2018 года составляла 44 человека (годом ранее — 54 человека).
Частным лицам банк предлагает открытие и ведение счетов, потребительское кредитование, аренду сейфов, денежные переводы без открытия счета (Contact) и по системе банка «Континент», удаленное банковское обслуживание.
Юридическим лицам доступны расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, удаленное банковское обслуживание, инкассация. По состоянию на 1 июля 2018 года в банке было открыто 424 расчетных счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 20,8% (или 116,6 млн рублей), составив 444,3 млн рублей на 01.07.2018.
Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.
Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:
• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств физических лиц;
• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 29,3% до 8,7%, при этом их номинальный объем сократился на 125,3 млн рублей;
• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;
• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.
Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 384,4 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,4% (или 1,3 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 86,5% и 13,5% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 102,91% (при минимуме в 8%).
Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 38,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 66% и 34% соответственно.
За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:
• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 18,8% до 27,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 18,3 млн рублей;
• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;
• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 52,2% до 38,1%, при этом их номинальный объем сократился на 123,5 млн рублей;
• доля высоколиквидных активов сократилась c 3,5% до 2,7%, при этом их номинальный объем сократился на 7,4 млн рублей;
• доля основных средств увеличилась c 15,5% до 19,3%, при этом их номинальный объем сократился на 1 млн рублей;
• доля прочих активов увеличилась c 10% до 11,9%, при этом их номинальный объем сократился на 3 млн рублей.
На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 123,8 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 18,3 млн рублей (или 17,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 73,5%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 93,7%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 9,3% до 8,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 20,5%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 353,3 млн рублей (285,3% от величины кредитного портфеля).
На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 169,5 млн рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение не работает.
Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 10,6 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 3,3 млн рублей.
Совет директоров: Джамалудин Курбанчиев (председатель), Наида Расулова, Дибир Ахмедов, Алисултан Гаджиев, Кади Ибрагимов.
Правление: Дибир Ахмедов (председатель), Зухра Гаджиева, Наталья Цой (главный бухгалтер).
Информационно-аналитический отдел Банки.ру
Тел.:
E-mail: balance@banki.ru
- Руководитель
-
Ахмедов Дибир Магомедович
по информации на 20.08.2018
- Адрес
- 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 209
- ОГРН
- 1020500002093
- Отделения и банкоматы
-
в городе Железноводск и других городах России
- Телефоны
-
(87932) 5-39-90
- Активы нетто
-
450 704 тыс. рублей
- Чистая прибыль
-
7 787 тыс. рублей
Новости
Вы подписаны на новости данного банка
Источник: Banki.ru