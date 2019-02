Справка Banki.ru

Банк учрежден в 1994 году в форме общества с ограниченной ответственностью. Кредитная организация не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В декабре 2016 года произошло увеличение уставного капитала до 225,5 млн рублей.

Бенефициарами банка являются родственники Саид, Джамалудин (председатель совета директоров) и Магомедтагир Курбанчиевы, совместно владеющие 14,02% долей общества, член совета директоров Наида Расулова (13,30%), Омар Османов (12,86%), председатель правления, член совета директоров Дибир Ахмедов (9,71%), Умахан Курбанчиев (8,87%), Мадина Гаджиева (8,45%), Гаджимурад Магомедов (8,31%), Курбан Багомаев (8,20%), Сабина Исаева (7,89%), Джамалутдин Шахбанов (7,54%), Елена Порываева (0,75%). Участникам-миноритариям принадлежит 0,08%.

Банк представлен головным офисом в поселке Иноземцеве (Ставропольский край) и двумя операционными офисами — в Нефтекумске и Махачкале. В 2017—2018 году были закрыты три операционных офиса банка. Кредитная организация не располагает собственной сетью банкоматов и терминалов. Численность персонала банка на 1 января 2018 года составляла 44 человека (годом ранее — 54 человека).

Частным лицам банк предлагает открытие и ведение счетов, потребительское кредитование, аренду сейфов, денежные переводы без открытия счета (Contact) и по системе банка «Континент», удаленное банковское обслуживание.

Юридическим лицам доступны расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, удаленное банковское обслуживание, инкассация. По состоянию на 1 июля 2018 года в банке было открыто 424 расчетных счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 20,8% (или 116,6 млн рублей), составив 444,3 млн рублей на 01.07.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств физических лиц;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 29,3% до 8,7%, при этом их номинальный объем сократился на 125,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 384,4 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,4% (или 1,3 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 86,5% и 13,5% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 102,91% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 38,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 66% и 34% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 18,8% до 27,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 18,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 52,2% до 38,1%, при этом их номинальный объем сократился на 123,5 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 3,5% до 2,7%, при этом их номинальный объем сократился на 7,4 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 15,5% до 19,3%, при этом их номинальный объем сократился на 1 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 10% до 11,9%, при этом их номинальный объем сократился на 3 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 123,8 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 18,3 млн рублей (или 17,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 73,5%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 93,7%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 9,3% до 8,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 20,5%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 353,3 млн рублей (285,3% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 169,5 млн рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение не работает.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 10,6 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 3,3 млн рублей.

Совет директоров: Джамалудин Курбанчиев (председатель), Наида Расулова, Дибир Ахмедов, Алисултан Гаджиев, Кади Ибрагимов.

Правление: Дибир Ахмедов (председатель), Зухра Гаджиева, Наталья Цой (главный бухгалтер).

