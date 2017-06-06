Справка Banki.ru

Банк был зарегистрирован в апреле 1994 года в Рязани в форме АООТ. В числе первых владельцев банка выступил ряд крупных коммерческих предприятий различных отраслей экономики и кредитные организации, в число которых входили АКБ «Еврокосмос» (см. «Книгу памяти»), КБ «Народный» (лицензия аннулирована 31 декабря 2002 года), ТОО «Евроазметалл», НПФ «Панакс», Российско-британское СП НПП «Эрма Интернешнл», ТОО Медицинское объединение «Русский госпиталь», Рязанский медицинский институт. В мае 2002 года организационно-правовая форма была приведена в соответствие с действующим законодательством и определена как ОАО. С августа 2015 года полным наименованием банка является ПАО «Коммерческий банк «Вятич». В феврале 2005 года кредитная организация вошла в систему страхования вкладов. 6 декабря 2018 года банк получил базовую лицензию на осуществление банковских операций, предусматривающую упрощенное регулирование.

На текущий момент основными бенефициарами банка являются Малик Гайсин (81,85%), члены совета директоров Венера Нагимова и Гульсина Муллахметова (по 7,69%), а также Фируза Хузина (1,70%) и миноритарии (1,07%).

Сеть банка представлена головным офисом, расположенным в Рязани, и филиалом в Екатеринбурге. Списочная численность персонала банка на 1 октября 2018 года составляла 32 человека. Кредитная организация не располагает собственной сетью банкоматов и терминалов.

Частным лицам банк предлагает РКО, линейку вкладов в рублях и иностранной валюте, валютно-обменные операции, денежные переводы без открытия счета, потребительские кредиты, операции с векселями.

Юридическим лицам доступны РКО, операции валютного контроля, депозиты, кредиты, банковские гарантии, депозитарные операции, вексельные операции, удаленное банковское обслуживание. Корпоративный кредитный портфель полностью представлен промышленностью.

Основу клиентской базы фининститута составляют предприятия хлебопекарной, лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, медицинской, электротехнической промышленности, а также строительными компаниями и предприятиями машиностроения. В число клиентов банка являются в различные периоды входили такие компании, как ОАО «Сухоложский хлебокомбинат», ОАО «Сысертский хлебокомбинат», ОАО «Асбестовский хлебокомбинат», ОАО «Первоуральский хлебокомбинат», ОАО «Хлеб Соликамска», ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат», ОАО «Туринский комплексный леспромхоз», ОАО «Камышловский леспромхоз», ОАО «Шамара-Лес», ОАО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат», ОАО «Уралбиофарм», ОАО «Завод электрических соединителей «Исеть», ОАО «Шабровский тальковый комбинат», ОАО «Сверд­ловск­дорстрой», ОАО «Красногвардейский крановый завод», ОАО «Алапаевский станкостроительный завод», ОАО «Чебоксарскийзавод промышленных тракторов», ОАО «Владимирский тракторный завод», ОАО «Завод Свердмашприбор», ОАО «Екатеринбургмашприбор», ОАО «Дегтярский машиностроительный завод».

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 52,4% (или 923,8 млн рублей), составив 839,1 млн рублей на 01.11.2017.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей высоколиквидных активов и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 41,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За анализируемый период в структуре привлеченных средств произошли следующие изменения:

• на отчетную дату доля привлеченных средств физических лиц минимальна (менее 1%);

• доля средств юридических лиц в пассивах сократилась c 45,9% до 41,6%, при этом их номинальный объем сократился на 460,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных межбанковских кредитов;

• доля собственных выпущенных бумаг в пассивах увеличилась c 2,5% до 5,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 0 тыс рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств на счетах лоро.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 436,2 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 3,9% (или 16,4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 66,9% и 33,1% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 167,36% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 79,7% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 85,7% и 14,3% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 5,8% до 6%, при этом их номинальный объем сократился на 10,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 77,8% до 79,7%, при этом их номинальный объем сократился на 155,3 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 15% до 12,4%, при этом их номинальный объем сократился на 49,1 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 1% до 1,2%, при этом их номинальный объем сократился на 416 тыс. рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 39,3 млн рублей. С начала года его объем сократился на 10,7 млн рублей (или 21,5%). Кредитный портфель полностью сформирован корпоративными ссудами Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 93,7%. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 40,3 млн рублей (102,6% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 519,7 млн рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 52,6 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 28,5 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 18,1 млн рублей.

Совет директоров: Эльвира Шпейт (председатель), Айдан Гайсин, Айна Гайсин, Гульсина Муллахметова, Венера Нагимова, Рауль Фатхутдинов, Александр Леонов, Александр Кирьянов, Тимур Билалов.

Правление: Светлана Сможная (председатель), Рубен Оганесян (главный бухгалтер), Оксана Тертычная, Вадим Навроцкий.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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