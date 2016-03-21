АО «Банк Берейт» — небольшой по размеру активов региональный банк, действующий в Ленинградской области. Ключевые направления бизнеса — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, а также, в меньшей степени, розничное кредитование. Базовым источником финансирования деятельности выступает собственный капитал (75,1%). Бенефициаром банка являются Григорий Соловей и Людмила Броновская, контролирующие по 49,91% акций.
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Банк учрежден в 2012 году в форме закрытого акционерного общества. В настоящий момент действует в статусе акционерного общества (АО). Кредитная организация не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В декабре 2013 года уставный капитал банка был увеличен до 300 млн рублей (на 100 млн рублей) и на текущий день остается на этом же уровне.
На текущий момент бенефициарами банка выступают гражданин США Григорий Соловей и Людмила Броновская (по 49,91%), Марии Кабановой принадлежит доля в 0,18% акций.
До недавнего времени Григорий Соловей выступал единственным бенефициаром банка, контролируя 100% акций через ООО «Сотранс».
Банк осуществляет свою деятельность через головной офис в поселке городского типа Красный Бор Ленинградской области и один операционный офис, расположенный в Санкт-Петербурге. Списочная численность персонала банка на 1 апреля 2018 года составляла 27 сотрудников. Кредитная организация не располагает собственной сетью банкоматов и терминалов.
Частным лицам банк предлагает сейфовые услуги, денежные переводы без открытия счета, а также по системам «Золотая Корона» и Contact, валютно-обменные операции, кредитование (программу кредитования коммерческого транспорта).
Юридическим лицам доступно РКО, удаленное банковское обслуживание, кредитование (в том числе малого бизнеса), размещение средств на депозиты, векселя, банковские гарантии, валютно-обменные операции, сейфинг, документарные операции. В число основных клиентов входят компании, связанные с акционерами банка: ООО «Техцентры Сотранс», ООО «ПитерБасЦентр», ООО «Петрополис», ООО «Берейт Консалтинг».
Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 16,8% (или 79,4 млн рублей), составив 394,7 млн рублей на 01.07.2018.
Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.
Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:
• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств физических лиц;
• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 19,4% до 4,5%, при этом их номинальный объем сократился на 74,5 млн рублей;
• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;
• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.
Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 317,7 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 8,1% (или 28,1 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 80,5% и 19,5% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 112,94% (при минимуме в 8%).
Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 54,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 85,6% и 14,4% соответственно.
За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:
• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 18,6% до 31,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 34,6 млн рублей;
• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;
• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 65% до 54,5%, при этом их номинальный объем сократился на 93 млн рублей;
• доля высоколиквидных активов сократилась c 12,6% до 11,8%, при этом их номинальный объем сократился на 13 млн рублей;
• доля основных средств увеличилась c 1,1% до 1,2%, при этом их номинальный объем сократился на 552 тыс. рублей;
• доля прочих активов сократилась c 2,8% до 1,4%, при этом их номинальный объем сократился на 7,6 млн рублей.
На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 122,6 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 34,6 млн рублей (или 39,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 89,2%. В отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля, согласно отчетности по МСФО за 2017 год, преобладают сегменты торговли (54,3%) и строительство (23,3%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 53,6%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 10,9% до 16,6%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 35,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 267,7 млн рублей (218,3% от величины кредитного портфеля).
На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 215 млн рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение не работает.
Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 5,7 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 24,9 млн рублей.
Совет директоров: Евгений Соболев (председатель), Ольга Прийма, Леонид Лимонов, Ольга Сыркина, Анна Ходункова.
Правление: Ольга Прийма (председатель), Елизавета Петровичева, Ксения Козлова (главный бухгалтер), Ольга Петрова.
Информационно-аналитический отдел Банки.ру
Тел.:
E-mail: balance@banki.ru
- Руководитель
-
Прийма Ольга Максимовна (и. о. председателя правления)
по информации на 25.07.2017
- Адрес
- 187015, Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Красный Бор, ул. Промышленная, д. 3
- ОГРН
- 1124700000160
- Отделения и банкоматы
-
в городе Красный Бор и других городах России
- Телефоны
-
(812) 331-18-91
- Активы нетто
-
406 496 тыс. рублей
- Чистая прибыль
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577 тыс. рублей
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Источник: Banki.ru