Банк учрежден в 2012 году в форме закрытого акционерного общества. В настоящий момент действует в статусе акционерного общества (АО). Кредитная организация не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В декабре 2013 года уставный капитал банка был увеличен до 300 млн рублей (на 100 млн рублей) и на текущий день остается на этом же уровне.

На текущий момент бенефициарами банка выступают гражданин США Григорий Соловей и Людмила Броновская (по 49,91%), Марии Кабановой принадлежит доля в 0,18% акций.

До недавнего времени Григорий Соловей выступал единственным бенефициаром банка, контролируя 100% акций через ООО «Сотранс».

Банк осуществляет свою деятельность через головной офис в поселке городского типа Красный Бор Ленинградской области и один операционный офис, расположенный в Санкт-Петербурге. Списочная численность персонала банка на 1 апреля 2018 года составляла 27 сотрудников. Кредитная организация не располагает собственной сетью банкоматов и терминалов.

Частным лицам банк предлагает сейфовые услуги, денежные переводы без открытия счета, а также по системам «Золотая Корона» и Contact, валютно-обменные операции, кредитование (программу кредитования коммерческого транспорта).

Юридическим лицам доступно РКО, удаленное банковское обслуживание, кредитование (в том числе малого бизнеса), размещение средств на депозиты, векселя, банковские гарантии, валютно-обменные операции, сейфинг, документарные операции. В число основных клиентов входят компании, связанные с акционерами банка: ООО «Техцентры Сотранс», ООО «ПитерБасЦентр», ООО «Петрополис», ООО «Берейт Консалтинг».

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 16,8% (или 79,4 млн рублей), составив 394,7 млн рублей на 01.07.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств физических лиц;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 19,4% до 4,5%, при этом их номинальный объем сократился на 74,5 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 317,7 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 8,1% (или 28,1 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 80,5% и 19,5% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 112,94% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 54,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 85,6% и 14,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 18,6% до 31,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 34,6 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 65% до 54,5%, при этом их номинальный объем сократился на 93 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 12,6% до 11,8%, при этом их номинальный объем сократился на 13 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 1,1% до 1,2%, при этом их номинальный объем сократился на 552 тыс. рублей;

• доля прочих активов сократилась c 2,8% до 1,4%, при этом их номинальный объем сократился на 7,6 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 122,6 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 34,6 млн рублей (или 39,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 89,2%. В отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля, согласно отчетности по МСФО за 2017 год, преобладают сегменты торговли (54,3%) и строительство (23,3%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 53,6%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 10,9% до 16,6%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 35,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 267,7 млн рублей (218,3% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 215 млн рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение не работает.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 5,7 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 24,9 млн рублей.

Совет директоров: Евгений Соболев (председатель), Ольга Прийма, Леонид Лимонов, Ольга Сыркина, Анна Ходункова.

Правление: Ольга Прийма (председатель), Елизавета Петровичева, Ксения Козлова (главный бухгалтер), Ольга Петрова.

