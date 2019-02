Справка Banki.ru

Фининститут был учрежден в октябре 1990 года как коммерческий банк на базе Балаковского отделения Промстройбанка СССР. Долгое время специализировался на обслуживании местных промышленных и строительных предприятий (в том числе атомной промышленности). В мае 1999 года преобразован в ОАО, в сентябре 2015 года — в АО. В ноябре 2004 года банк вошел в систему страхования вкладов.

Основными бенефициарами банка являются член совета директоров Анна Ипатова (13,84%), отец и сыновья Глеб, Кирилл и Михаил Кискины (10,28%), Сергей Абрамов (9,39%), Владимир Рузаев (9,27%), Светлана Курочкина (9,04%), Владимир Шишков (9,04%), председатель совета директоров банка и замгендиректора АО «Атомредметзолото» Виктор Захаров (8,92%), член совета директоров банка и гендиректор ЗАО «ВУТК» Виктор Лысов (7,74%), Олег Шестоперов (5,19%). Пакет в 4,05% принадлежит Татьяне Муравьевой, 3,39% контролирует Ирина Котякина, 2,90% — Павел Лезнов, 2,90% — ООО ППО Балаковской АЭС, 1,65% — Анатолий Клещинский, 1,24% — отец и сыновья Владимир, Александр и Валерий Колодченко, 0,16% — у Антона Сорокина — сына члена совета директоров банка Петра Сорокина, исполняющего обязанности председателя профкома ППО Балаковской АЭС. На миноритариев приходится 1,00% акций.

Анна Ипатова — дочь экс-губернатора Саратовской области Павла Ипатова, который на текущий момент является заместителем гендиректора концерна «Росэнергоатом». Большинство членов совета директоров банка ранее занимали руководящие посты на Балаковской АЭС и в смежных организациях.

Помимо головного офиса сеть банка представлена двумя операционными офисами и шестью операционными кассами вне кассового узла. Все подразделения, а также шесть банкоматов и шесть POS-терминалов банка расположены в г. Балаково Саратовской области.

Основное направление бизнеса банка — кредитование и обслуживание финансовых потоков компаний, являющихся подрядчиками, поставщиками и партнерами расположенных в Балаково предприятий атомной отрасли (в том числе Балаковской АЭС). Значительная доля клиентов подконтрольна акционерам и членам совета директоров кредитной организации.

В число клиентов банка в различные периоды входили ОАО «Балаковский судоремонтный завод», ООО «Евролизинг», Балаковская АЭС, «Балаковоатомэнергоремонт» — филиал ОАО «Атомэнергоремонт», ЗАО «Атомэлектромонтаж», ЗАО «Стройэкс» (один из крупнейших строительных холдингов области, подрядчик по строительству инфраструктуры для АЭС), ООО «Юниорлизинг», ЗАО «ИНЭСС» (подрядчик по обслуживанию электрооборудования на АЭС), ЗАО НП «Интероко», ООО «Мясо-молочный комплекс», ОАО «МК ЦЭТИ», ЗАО «Балтик-СГЭМ-Комплект» (гидрооборудование), ООО «Альгафарм», ЗАО «Волго-Уральская торговая компания» (ВУТК), ОАО «Санаторий «Голубая даль», ЗАО Санаторий «Синяя птица», ЗАО «БВЭМ», ООО «Электроинжиниринг», ЗАО «Компания «Автотранссервис».

Корпоративным клиентам банк предлагает РКО, дистанционное банковское обслуживание, кредитование, валютные операции, аккредитивы, банковские гарантии, зарплатные проекты. Физическим лицам доступны потребительские кредиты, депозиты, банковские карты (Mastercard), денежные переводы (Contact, UNIStream) и платежи, аренда сейфов.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 14% (или 129,7 млн рублей), составив 794,4 млн рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 23,9% до 23,4%, при этом их номинальный объем сократился на 35 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 31,4% до 24,5%, при этом их номинальный объем сократился на 95,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 354,4 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 1,5% (или 5,3 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 44,6% и 55,4% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 55,33% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 43,6% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 76,1% и 23,9% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 38,4% до 43,6%, при этом их номинальный объем сократился на 8,4 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 39,3% до 32,5%, при этом их номинальный объем сократился на 105,1 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 10,8% до 10,5%, при этом их номинальный объем сократился на 16,8 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 11% до 12,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 409 тыс. рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 346,7 млн рублей. С начала года его объем сократился на 8,4 млн рублей (или 2,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 88,2%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 58,9%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 7,9%. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 673,2 млн рублей (194,2% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 257,8 млн рублей, из которых 255 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 6,5 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 11 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 3,7 млн рублей.

Совет директоров: Виктор Захаров (председатель), Петр Сорокин, Виктор Кольжанов, Виктор Лысов, Сергей Абрамов.

Правление: Елена Разъякашина (председатель), Надежда Стрекнева, Татьяна Сибирякова, Евгений Кириллов.

