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Кредитная организация была учреждена группой «Интеррос» в конце 1994 года в Санкт-Петербурге под наименованием «Балтонэксим Банк». При губернаторе Владимире Яковлеве ключевым направлением деятельности финучреждения было обслуживание счетов городской казны, местных бюджетов и бюджетных предприятий. В 2001 году акции банка выкупили несколько петербургских компаний, он стал активно развивать рыночное и розничное направления. В 2003 году организация была переименована в «Балтинвестбанк» (полное наименование — ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк»). В сентябре 2004 года кредитная организация поглотила самарский Промавтобанк; основным акционером Балтинвестбанка стал Самарский подшипниковый завод Александра Швидака и его партнеров.

В ноябре 2015 года Балтинвестбанк приостановил осуществление переводов денежных средств юридических лиц в части операций на перечисление средств в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды по решению Северо-Западного ГУ ЦБ. Одновременно ЦБ и АСВ начали в банке проверку, по результатам которой было принято решение о начале финансового оздоровления кредитной организации. Позднее стало известно, что инвестором для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства Балтинвестбанка был выбран Абсолют Банк, который в 2014 году досрочно завершил финансовое оздоровление банка «КИТ Финанс». На конец декабря 2015 года оздоровление банка по данным «Коммерсант» оценивалось в 32,3 млрд рублей, которые выделены санатору через АСВ в виде трех траншей — десятилетнего кредита в размере 21,9 млрд рублей под 0,5% годовых, кредита на 9 млрд рублей сроком на два года и кредита на 1,4 млрд рублей сроком на шесть лет по ставке 6% годовых.

До сананции основными бенефициарами кредитной организации выступали выходец из Инкомбанка, предприниматель Вадим Егиазаров (22,12%), Александр Швидак (15,30%), принц Михаэль фон Лихтенштейн (15,04%), председатель совета директоров Балтинвестбанка и экс-депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Юрий Рыдник (16,90%), гражданин Кипра Папакристофору Кристодулос (8,09%), Анастасия Павлова (6,54%), Андрей Цаплин (5,39%) и прочие акционеры-физлица, чьи доли не превышали 5%.

В апреле 2016 года банк после допэмиссии полностью перешел под контроль санатора — Абсолют Банка.

Головной офис банка расположен в Санкт-Петербурге. На январь 2017 года сеть подразделений Балтинвестбанка охватывала Ленинградскую, Архангельскую, Самарскую области, Москву, Краснодар, Екатеринбург и ряд других городов, преимущественно в центральной России, Поволжье и Северо-Западном федеральном округе, и включала в себя пять филиалов и 26 офисов. Во второй половине 2017 года банк свернул сеть подразделений. На декабрь 2017 года банк представлен одним офисом. Средняя численность персонала на 1 октября 2018 года составляла 279 человек.

В число клиентов банка в различные периоды деятельности входили ведущие федеральные и региональные организации: ЗАО «Буер», ОАО «Генеральная Строительная Корпорация», «Гранд Отель Европа», СПб ГУДП «Центр», ГУП «Гуион», СПб Гуманитарный Университет Профсоюзов, ГП «Дорсервис», ОАО «Звезда-Энергетика», федеральная сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ», ОАО «Компания Усть-Луга», холдинг «Ленполиграфмаш», ГК «Модерам», СПБ ГУП «Мостотрест», ЗАО «Национальная Спутниковая Компания», ООО «Онего Шипинг», концерн «Орими», ЗАО «Петербургский нефтяной терминал», ЗАО «Пилон», концерн «Питер», ЗАО «ПО «Возрождение», ООО «Росскат-Сервис», ООО «РП Империя», ООО «Рэмос-Альфа», ООО «Самара-Центр», ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет», ООО «СтройГазСервис», ООО «Сургутэкс», ООО «СтройТеплоЭнергоПроект», ООО «ТЭФ «Балт-Форвард», «О2 Development», ОАО «Центр Судоремонта «Звездочка», ЦКБ МТ «Рубин», ООО «Штерн», ЭДС-Холдинг и многие другие.

В настоящее время общий список услуг банка для корпоративных клиентов (в том числе для представителей малого бизнеса) включает в себя РКО и дистанционное обслуживание, размещение свободных средств на депозиты в банке, валютный контроль, конверсионные и депозитарные услуги и пр. Частным лицам банк предлагает вклады, ипотечные и автокредиты, пластиковые карты (Visa и MasterCard), расчетно-кассовое обслуживание, оплату услуг, интернет-банк и пр.

Необходимо отметить, что в ноябре 2015 года почти все основные показатели деятельности банка претерпели существенные негативные изменения, вызванные проблемами с ликвидностью, за которыми последовала необходимость в финансовом оздоровлении кредитной организации.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 2,4% (или 2,2 млрд рублей), составив 89,8 млрд рублей на 01.11.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств, привлеченных на межбанковском рынке, доля которых на отчетную дату составила 65,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 24,4% до 10,4%, при этом их номинальный объем сократился на 13,1 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 16% до 14,2%, при этом их номинальный объем сократился на 2 млрд рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 46,5% до 65,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 15,7 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил −14,2 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 68,8% (или 5,8 млрд рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 15,9% и 115,9% соответственно.

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 39,2% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 72,7% и 27,3% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 34,4% до 39,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,5 млрд рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 37,7% до 38,3%, при этом их номинальный объем сократился на 241,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в виде выданных межбанковских кредитов;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в высоколиквидные активы минимальна (менее 1%);

• доля основных средств увеличилась c 11,3% до 11,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,4 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 11,9% до 9,8%, при этом их номинальный объем сократился на 2,2 млрд рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 35,3 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 3,5 млрд рублей (или 11,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 60,7%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 97,6%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 58,8% до 56,6%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 24,2%, что не покрывает в полном объеме размер просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 27,5 млрд рублей (78% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 16,6 млн рублей. Объем привлеченных средств на 01.11.2018 составляет 58,5 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет высокую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 637,3 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 1 млрд рублей. По итогам десяти месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 3,8 млрд рублей.

Совет директоров: Николай Василевский, Елена Кондратюк, Анатолий Фогельгезанг, Наталия Цангль, Инга Царенкова.

Правление: Елена Кондратюк (председатель), Ольга Сафонова, Виктор Агапов.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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