Справка Banki.ru

Банк учрежден в Москве в 1994 году структурами строительно-девелоперской группы «ПИК»* как «Объединенный Промышленно-Торговый Банк» (ОПТ-Банк). В 1997 году преобразован в закрытое акционерное общество, а в 2005 году получил свое действующее наименование — «Банк Жилищного Финансирования». В начале февраля 2015 года организационно-правовая форма была изменена на акционерное общество.

Бенефициарами банка в равных долях являются совладельцы ГК «ПИК», члены совета директоров банка Кирилл Писарев и Юрий Жуков (по 49,96%). На миноритариев приходится 0,08% акций общества. Контроль над банком осуществляется через несколько уровней иностранных компаний.

Будучи тесно связанным с группой «ПИК», «Жилфинанс», сконцентрированный на ипотечном кредитовании, переживал в кризис все проблемы группы. Положительного эффекта не дало даже взаимодействие с Международной финансовой корпорацией (IFC) в рамках соглашения 2006 года о сотрудничестве и техническом содействии в области жилищного ипотечного кредитования. Резкое снижение темпов реализации уже построенной недвижимости, а также задержки финансирования по текущим проектам в разгар кризиса все больше сказывались на деятельности и финансовом здоровье ГК «ПИК». Кроме того, лишившиеся работы или потерявшие часть заработка заемщики увеличивали объемы просроченной задолженности перед банком, вынуждая кредитный институт формировать резервы, что усугубляло его положение.

Под влиянием вышеописанной ситуации «Жилфинанс» в 2009 году резко сократил объемы ипотечного кредитования — до 1,2 млрд рублей с 8,1 млрд рублей годом ранее. В начале того же года банк не преминул воспользоваться возможностью реструктуризации части кредитного портфеля с помощью Агентства по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК, стопроцентная «дочка» Агентства по ипотечному жилищному кредитованию). Тогда агентство предоставило заемщикам банка 1,295 млн рублей. К концу 2009 года «Жилфинанс» заключил первую сделку по продаже АРИЖК пула из нескольких десятков реструктурированных кредитов в рамках нового соглашения.

Занимаясь собственно ипотечным кредитованием, банк является также одним из каналов продажи населению недвижимости, построенной ГК «ПИК». Базу для фондирования деятельности формируют депозиты населения, а также средства компаний (предположительно предоставленные акционерами банка) и «Дом.рф» (бывш. АИЖК).

Головной офис банка расположен в Москве, региональная сеть насчитывает 11 кредитно-кассовых офисов в крупных городах РФ, а также два банкомата и 18 пунктов выдачи наличных. В конце апреля 2017 года был закрыт операционный офис в Ростове-на-Дону. Оценочная численность персонала — около 400 сотрудников.

Основное направление деятельности банка — ипотечное кредитование. Банк предлагает физическим лицам кредитование на покупку и под залог жилья, линейку вкладов, РКО, аренду сейфовых ячеек (в московском офисе), интернет-банкинг. Корпоративным клиентам доступно бизнес-кредитование для малого и среднего бизнеса, депозиты, банковские гарантии, дистанционное банковское обслуживание. В числе клиентов банка такие компании, как ЗАО «Архангельское городское специализированное управление механизации», ЗАО «Генеральная дирекция центр», АО «Завод художественных изделий», ЗАО «Интегратор», АО «Национальная нерудная компания», АО «Свой дом», ЗАО «Эйдос» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 3,2% (или 292,9 млн рублей), составив 9,6 млрд рублей на 01.04.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 72,8% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 71,9% до 72,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 291,6 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 17,1% до 17,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 85,6 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.04.2018 составил 2,3 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 6,9% (или 169,8 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 23,8% и 76,2% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 1 млрд рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 17,2% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 30,4% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.04.2018 составляют 63,5% и 36,5% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 23,5% до 29,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 626,5 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг не изменилась (30,4%), при этом их номинальный объем увеличился на 82,2 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 7,1% до 3,7%, при этом их номинальный объем сократился на 305 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 2,5% до 3%, при этом их номинальный объем увеличился на 58,8 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 5,3% до 5,1%, при этом их номинальный объем сократился на 443 тыс. рублей;

• доля прочих активов сократилась c 31,1% до 28,4%, при этом их номинальный объем сократился на 169,1 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 2,8 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 626,5 млн рублей (или 28,7%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 87,7%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 100%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 2,4% до 1,7%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 5,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 514,1 млн рублей (18,3% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.04.2018 составляет 353,2 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 33,6 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 113 млн рублей. По итогам января — марта 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 7,9 млн рублей.

Совет директоров: Руслан Исеев (председатель), Кирилл Писарев, Юрий Жуков, Александр Губарев, Грегори Ширин.

Правление: Валерий Имаев (и. о. председателя), Алексей Китаев, Валерия Дулина (главный бухгалтер).

* Группа компаний «ПИК» основана в 1994 году Кириллом Писаревым и Юрием Жуковым. Сегодня является одним из ведущих российских девелоперов в области жилой недвижимости (специализация — панельное домостроение, жилье экономкласса). По данным за 2017 год, активы группы составили 378,2 млрд рублей, капитал — 56,1 млрд рублей, выручка- 173,1 млрд рублей, прибыль — 3,2 млрд рублей. С начала своей деятельности ГК «ПИК» построила около 16 млн кв. м жилой недвижимости (более 270 тыс. квартир).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru