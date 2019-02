Справка Banki.ru

Банк зарегистрирован в июне 1993 года в городе Южно-Сахалинске. В октябре 2004 года вступил в систему страхования вкладов физических лиц. Председателем правления с 1997 года является Александр Пантелеев. Банк традиционно обслуживает предприятия по добыче и переработке морских биоресурсов, топливно-энергетического, лесопромышленного комплексов, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Основным бенефициаром кредитной организации на текущий момент выступает Александр Верховский, владеющий 99,75% акций банка; на акционеров-миноритариев приходится 0,25%.

Сеть банка представлена головным и дополнительным офисами в Южно-Сахалинске. Собственная сеть банкоматов насчитывает 12 устройств. Численность персонала по итогам первого полугодия 2017 года составляла 60 человек, согласно данным промежуточной финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие 2017 года (годом ранее — 70 человек).

Кредитная организация обслуживает как частных, так и корпоративных клиентов. Частным клиентам предлагается открытие и обслуживание банковских счетов, вклады, купля-продажа иностранной валюты, аренда индивидуальных банковских ячеек, осуществление банковских переводов без открытия счета, оплата коммунальных платежей через систему «Город» и кредитование (потребительские кредиты и ипотека).

Корпоративным клиентам доступно РКО, зарплатные проекты, кредитование, документарные операции и предоставление банковских гарантий, валютный контроль, инкассация и др. В число клиентов в различные периоды входили такие компании, как ОАО «Дальсвязьстрой», АО «Институт «Сахалингражданпроект», АО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1», ПАО «Сахалинэнерго» и др. Основными клиентами банка «Итуруп» являются предприятия рыбной отрасли, строительные организации, предприятия сферы обслуживания, торговли и общепита, предприятия автомобильного и воздушного транспорта.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 18,1% (или 819,5 млн рублей), составив 5,4 млрд рублей на 01.03.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема высоколиквидных активов и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 66% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 8,6% до 6,7%, при этом их номинальный объем сократился на 31 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 58,6% до 66%, при этом их номинальный объем увеличился на 874,4 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 1,4 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 4,8% (или 62 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 25,5% и 74,5% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 77,85% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью высоколиквидных активов, которая на отчетную дату формирует 60,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 36,4% и 63,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 7,3% до 4,4%, при этом их номинальный объем сократился на 99,6 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 35,8% до 32%, при этом их номинальный объем увеличился на 89,9 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 52% до 60,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 862,8 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 3,3% до 2,7%, при этом их номинальный объем сократился на 1,3 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 233,3 млн рублей. С начала года его объем сократился на 99,6 млн рублей (или 29,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 82,1%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 89,9%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 34,1% до 16,8%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 31%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 424,8 млн рублей (182,1% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 1,7 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 294,6 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 57,2 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 64,6 млн рублей.

Совет банка: Юрий Светликов (председатель), Любовь Михалева, Наталья Мерзлякова.

Правление: Александр Пантелеев (председатель), Кым Суни Ри, Дмитрий Крупников (главный бухгалтер), Александр Старостин.

