Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг работающего в Сахалинской области банка «Итуруп» до уровня «ВB-(RU)», изменив прогноз на «стабильный».

Согласно информации на сайте АКРА, ранее у банка был рейтинг «B+(RU)» с «позитивным» прогнозом.

«Повышение кредитного рейтинга банка «Итуруп» обусловлено улучшением вторичной оценки бизнес-профиля банка за счет улучшения его рыночных позиций в сегменте кредитования и выдачи гарантий в Дальневосточном федеральном округе. Оценка собственной кредитоспособности банка учитывает сильную достаточность капитала, удовлетворительный риск-профиль, а также адекватную позицию по ликвидности и фондированию», — говорится в релизе агентства .

Умеренно низкая оценка бизнес-профиля банка обусловлена невысокой диверсификацией, стабильностью операционного дохода, а также слабыми, но постепенно улучшающимися позициями на рынке, поясняют в АКРА. Агентство также отмечает существенную концентрацию операций банка на обслуживании интересов собственника. В 2019 году «Итуруп» утвердил стратегию развития до 2024 года, которая предполагает активное привлечение новых клиентов с целью диверсификации обязательств, роста кредитования юридических лиц и наращивания портфеля гарантий.

Сильная достаточность капитала обусловлена высоким уровнем регуляторных нормативов. На 1 марта 2020 года показатель Н1.2 у банка составил 23,26%. Способность банка генерировать капитал оценивается как высокая, несмотря на его убыточность в 2019-м и планируемый убыток в 2020-м, связанный с расходами на создание резервов для покрытия возможных убытков по кредитному портфелю и выданным гарантиям. При этом коэффициент усредненной генерации капитала по итогам 2015—2019 годов остается высоким. АКРА также отмечает, что банк располагает возможностями для привлечения средств акционеров в виде субординированных займов и прямых вливаний в капитал.

Удовлетворительная оценка риск-профиля банка определяется удовлетворительным качеством как риск-менеджмента, так и требований вне ссудного портфеля. Активы банка представлены преимущественно депозитами в ЦБ РФ (60% активов на начало текущего года). За год баланс вырос с 3,4 млрд до 11 млрд рублей при доле ссудного портфеля на уровне 13%; его кредитное качество в перспективе может оказать влияние на оценку риск-профиля в целом. Агентство также отмечает рост портфеля гарантий, выданных в рамках исполнения обязательств по государственным контрактам, до 1,2 млрд рублей.

Банк способен выдержать значительный отток клиентских средств в рамках как базового, так и стрессового сценария АКРА. Позиция по долгосрочной ликвидности оценивается как сильная, что в основном обусловлено краткосрочным характером активных операций банка и структурой его фондирования. «В рамках реализации банком своей стратегии развития в 2019 году наблюдался рост остатков на счетах юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в связи с увеличением количества услуг, предоставляемых клиентам, и повышением их качества», — указано в релизе.



Сдерживающее влияние на оценку фондирования оказывает концентрация на привлеченных средствах от группы клиентов, связанных с банком, при этом, по оценкам АКРА, отношения между банком и этими вкладчиками достаточно предсказуемы.

