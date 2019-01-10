Справка Banki.ru

Банк был зарегистрирован как Медицинский коммерческий банк «Аверс» (МКБ «Аверс») в сентябре 1990 года в Татарстане. Учредителями выступили Минздрав республики, промышленные и торговые предприятия региона. На протяжении долгого времени, вплоть до 2000 года, банк постепенно сдавал свои позиции в бизнесе. В 2000 году контроль над банком взяла группа «ТАИФ»*, что позволило увеличить клиентскую базу, нарастить капитал, улучшить экономические и финансовые показатели банка. В мае-июне 2014 года банк был переименован в ООО «Банк «Аверс».

Контролирующими бенефициарами банка на текущий момент являются сын экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик Шаймиев (контролирует 27,8% акций, входит в совет директоров ОАО «ТАИФ» и является генеральным директором ООО «Нира-Экспорт»), генеральный директор и член совета директоров ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов (с учетом доли его двух сыновей контролирует 32,1% акций), председатель совета директоров и заместитель гендиректора ОАО «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности Рустем Сультеев (с учетом доли его супруги Лидии контролирует 28,79%). Акционерами банка также выступают председатель совета директоров банка и замгендиректора ОАО «ТАИФ» по экономике и финансам Гузелия Сафина (4,81%), заместитель гендиректора ОАО «ТАИФ» по нефтехимии и нефтепереработке Владимир Пресняков (4,76%), член совета директоров банка и главный бухгалтер ОАО «ТАИФ» Ольга Игнатовская (1,31%).

В Казани помимо головного офиса расположены восемь дополнительных офисов банка. Кроме того, сеть продаж включает в себя один операционный офис в Набережных Челнах, а в Нижнекамске — два дополнительных и один операционный офис, а также одна операционная касса вне кассового узла. У банка имеется свыше ста собственных банкоматов и 50 терминалов самообслуживания. В банке действует собственный процессинговый центр. Списочная численность сотрудников фининститута на 30 июня 2017 года составляла 520 человек.

В числе клиентов на расчетно-кассовом обслуживании в различные периоды были замечены Казанское ОАО «Органический Синтез», ОАО «Пассажирский автотранспортный комбинат», Камско-Волжское АО резинотехники «КВАРТ», ОАО ХК «Татнефтепродукт», ОАО «Казтрансстрой», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Таттелеком», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Нижнекамский Татагропромпроет», ОАО «Частное охранное предприятие «Финанс» и др. По состоянию на начало октября 2018 года порядка 52% кредитов корпоративным клиентам приходилось на заемщиков из сфер промышленности и производства. Согласно данным промежуточной отчетности МСФО, за 9 месяцев 2018 года, корпоративный кредитный портфель организации представлен следующими отраслями экономики: промышленность и производство (52,6%), оптовая и розничная торговля (34,1%), транспорт и связь (3,4%), строительство (3,2%), операции с недвижимым имуществом (1,8%), также 1,6% приходится на завершение расчетов.

Список услуг, предоставляемых юридическим лицам, включает в себя РКО, кредиты (в том числе малому и среднему бизнесу) и гарантии, размещение свободных средств на депозиты, аренду сейфов и ячеек, брокерское обслуживание и др. Частным лицам банк предлагает вклады в рублях и иностранной валюте, РКО и денежные переводы (в том числе по системам SWIFT и «Золотая Корона»), пластиковые карты (MasterCard и Visa), потребительские, авто- и ипотечные кредиты (в том числе программы рефинансирования), аренду банковских сейфов и ячеек, услуги Private Banking (программа «Аверс-Премиум»).

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 17,9% (или 24,5 млрд рублей), составив 112,8 млрд рублей на 01.11.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 47,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 21% до 31,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 6,2 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 61,4% до 47,6%, при этом их номинальный объем сократился на 30,7 млрд рублей;

• на отчетную дату доля привлеченных от банков средств минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 22,8 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 0,3% (или 57,5 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 20,2% и 79,8% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 30,65% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 38,4% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 74,9% и 25,1% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 35,9% до 10,7%, при этом их номинальный объем сократился на 37,3 млрд рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг не изменилась (25,8%), при этом их номинальный объем сократился на 6,4 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 28,6% до 38,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 4 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 4,6% до 22,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 19,1 млрд рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов сократилась c 4,9% до 2,4%, при этом их номинальный объем сократился на 3,9 млрд рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 12 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 37,3 млрд рублей (или 75,6%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 58,5%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 72,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 0,1% до 0,2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 2,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 9,9 млрд рублей (82,5% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 43,3 млрд рублей, из которых 17,8 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.11.2018 составляет 263,7 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет высокую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 722,6 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 2,4 млрд рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 1,8 млрд рублей.

Совет директоров: Гузелия Сафина (председатель), Ольга Игнатовская, Руслан Шигабутдинов, Фина Ризаева, Диана Сультеева, Гузелия Моисеева, Аида Волкова.

Правление: Аида Волкова (и. о. председателя), Рустам Саяхов, Рамиль Билалов.

* Группа «ТАИФ» создана в 1995 году. Компании, входящие в ее состав, структурированы по четырем бизнес-направлениям: нефтегазопереработка, химия и нефтехимия (энергетики) — 29 компаний, в том числе ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «ТГК-16»; инвестиционно-финансовые услуги — три компании (ОАО «ТАИФ», «ТАИФ-Инвест», ООО «Телеком-Менеджмент»); строительство — шесть компаний, в том числе ООО «ТАИФ-СТ», ОАО «НМУ-3», ООО «Казанский завод силикатных стеновых материалов», ООО «Керамика-Синтез»; телекоммуникации, комплексные и прочие, в том числе торговые, услуги — 16 компаний, среди них: ОАО «ТРК «Новый век», ООО «КАРСАР», ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр». В настоящее время на предприятиях группы производится более 50% всей нефтехимической продукции в РФ.

В группе компаний работает порядка 45 тыс. человек. Структура собственности ОАО «ТАИФ» полностью не раскрывается. По данным, доступным на конец 2015 года, в числе акционеров младший сын экс-президента Татарстана Радик Шаймиев (11,97%) и член совета директоров группы Гузелия Сафина (4,5%). По итогам 2016 года чистая прибыль ОАО «ТАИФ» составила 18,8 млрд рублей, что в 1,9 раза превысило результат предыдущего года. Выручка группы снизилась на 1,6% — до 92,8 млрд рублей

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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