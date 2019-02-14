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Гармония

Аверс,

Аверс вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
184 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно или ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
292
Ставка
5,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
184 дня
от 10 000 ₽ 5,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно или ежеквартально на текущий счёт
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 92 дней

Частичное снятие
возможно

в течение последних 92 дней на общую сумму, не превышающую половины суммы остатка на 93-й день срока хранения

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по ставке 3% годовых

Автопролонгация
возможна не более 1 раз
Дата актуализации
22.01.2019 16:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Гармония» в 3 городах России
6 696
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Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
Адрес
420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
ОГРН
1021600000993
Сайт
www.aversbank.ru
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Телефоны
8 800 700-43-21 — единая справочная служба

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