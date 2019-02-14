Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно или ежеквартально на текущий счёт Капитализация ежеквартально по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 92 дней Частичное снятие возможно в течение последних 92 дней на общую сумму, не превышающую половины суммы остатка на 93-й день срока хранения Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях по ставке 3% годовых Автопролонгация возможна не более 1 раз Дата актуализации 22.01.2019 16:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.