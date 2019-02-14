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Свобода+

Аверс,

Аверс вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
93 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
140
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
93 дня
от 10 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по ставке вклада

Автопролонгация
возможна не более 1 раз
Дата актуализации
22.01.2019 16:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Свобода+» в 3 городах России
6 267
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Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
Адрес
420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
ОГРН
1021600000993
Сайт
www.aversbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
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Банкоматы 37
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Телефоны
8 800 700-43-21 — единая справочная служба

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