Свобода+
Аверс,
Аверс вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
93 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
140 ₽
Ставка
5,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|93 дня
|от 10 000 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке вклада
- Автопролонгация
- возможна не более 1 раз
- Дата актуализации
- 22.01.2019 16:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Свобода+» в 3 городах России
6 267
Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
- ОГРН
- 1021600000993
- Сайт
- www.aversbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
8 800 700-43-21 — единая справочная служба
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