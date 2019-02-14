Традиция
Аверс,
Аверс вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
603 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 10 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
на текущий счёт
начисление процентов ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 90 дней срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 183 дней - по ставке 3% годовых
- Автопролонгация
- возможна не более 1 раз
- Дата актуализации
- 22.01.2019 16:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Традиция» в 3 городах России
5 651
Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
- ОГРН
- 1021600000993
- Сайт
- www.aversbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
8 800 700-43-21 — единая справочная служба
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