Банк учрежден в 1990 году в форме закрытого акционерного общества. В июне 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО. С февраля 2005 года кредитная организация является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В 2016 году уставный капитал банка был увеличен на 40 млн рублей за счет дополнительной эмиссии обыкновенных акций и на отчетную дату составил 223 млн рублей.

Ключевыми бенефициарами банка являются председатель совета директоров Лев Мухин (27,05%), Нина Червякова и ее дочь Лариса Петрук (по 13,51%), члены совета директоров Виктор Лещев (25,20%) и Нина Сбитнева (20,66%). На акционеров-миноритариев приходится 0,06% акций общества.

Банк осуществляет свою деятельность через единственный офис, расположенный в городе Арзамасе Нижегородской области. Общая численность сотрудников банка на 1 января 2018 года составляла 48 человек. Кредитная организация не располагает собственной сетью банкоматов и терминалов.

Основу клиентской базы банка формируют предприятия малого и среднего бизнеса города Арзамаса и Арзамасского района, представляющие значительный спектр в отраслевой структуре Нижегородского региона. Всего на обслуживании в банке около 2 тыс. клиентов — физических и юридических лиц. В числе клиентов банка ОАО «Красносельское», ОАО «Перевозская Семстанция», ОАО «Рикор Электроникс», ПАО «АНПП «Темп-авиа», ОАО «Строительное управление № 7 сварочно-монтажного треста» и др.

Частным лицам банк предлагает линейку вкладов, кредитование (ипотека, автокредиты, кредиты на неотложные нужды), денежные переводы без открытия счета («Золотая Корона»), операции в иностранной валюте.

Юридическим лицам доступны расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, размещение средств на депозиты, валютные операции, банковские гарантии, операции с ценными бумагами, удаленное банковское обслуживание и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 3,6% (или 65,6 млн рублей), составив 1,9 млрд рублей на 01.05.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком собственных средств, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 46,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 47,3% до 46,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 7,8 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 23,4% до 24,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 35,4 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.05.2018 составил 600 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 13,7% (или 72,2 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 31,4% и 68,6% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 157,7 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 29,67% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 47,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.05.2018 составляют 89,5% и 10,5% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 38,1% до 42,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 107,4 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 49,7% до 47,1%, при этом их номинальный объем сократился на 18,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в виде выданных межбанковских кредитов;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 6,3% до 4,8%, при этом их номинальный объем сократился на 23,7 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 5,4% до 5,2%, при этом их номинальный объем сократился на 203 тыс. рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 809,3 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 107,4 млн рублей (или 15,3%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 93,3%. Согласно отчетности по РСБУ за I квартал 2018 года, большая часть ссуд в корпоративном портфеле была предоставлена предприятиям следующих отраслей: торговля (33,7%), обрабатывающие производства (28,4%), операции с недвижимостью (19,5%), сельское хозяйство (13,7%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 70%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 0,4% до 2,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 5%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2 млрд рублей (250,8% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация на текущий момент не проявляет активности. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 14,2 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 60,6 млн рублей. По итогам четырех месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 19,6 млн рублей.

Совет директоров: Лев Мухин (председатель), Виктор Лещев, Нина Сбитнева, Алексей Крайнов, Михаил Молодцов, Лариса Петрук, Андрей Князев.

Правление: Андрей Князев (председатель), Владимир Леднев, Марина Козырь (главный бухгалтер), Валентина Егорушкина (зам. главного бухгалтера), Елена Лукина.

