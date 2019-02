Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1990 году на базе Кировского отделения Агропромбанка СССР, действовавшего в Тюменской области, в форме общества с ограниченной ответственностью. С января 2005 года финансовое учреждение является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

На текущий момент бенефициарами банка являются основной владелец и генеральный директор ЗАО «Тюменьагромаш»* Раиф Мухаметзянов (77,49% акций банка), его заместитель по экономике и финансам Ирина Грисюк (14,49%), Андрей Пудовкин (3,58%), бывший председатель правления КБ «Дружба» (с 1993 по 2016 год), а ныне член совета директоров Татьяна Торопова (2,31%), член совета директоров Наталья Кобяшева (0,70%), миноритарии (0,90%). Доля в 0,53% находится на балансе банка.

Банк осуществляет деятельность через единственный офис, расположенный в Тюмени. Численность персонала на 1 января 2018 года — 31 сотрудник. Кредитная организация не располагает собственной сетью банкоматов и терминалов.

По данным на апрель 2018 года, в банке обслуживалось 259 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым открыто 262 счета в рублях и валюте. Клиентам-физлицам открыт 331 счетов в рублях и инвалюте по договорам банковского вклада.

Клиенты фининститута осуществляют свою деятельность на территории Тюмени, Тюменского и Нижнетавдинского районов Тюменской области, а также Тугулымского района Свердловской области.

Частным лицам фининститут предлагает открытие и ведение счетов, линейку вкладов, кредитование (на приобретение, строительство и ремонт недвижимости, на приобретение транспортных средств, техники и др., на оплату образовательных услуг), валютно-обменные операции, аренду сейфов, денежные переводы и др.

Юридическим лицам доступно расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, размещение средств на депозиты, удаленное банковское обслуживание, валютные операции и др. Основными заемщиками банка являются предприятия оптовой и розничной торговли и организации АПК.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 0,5% (или 2,2 млн рублей), составив 481,1 млн рублей на 01.07.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 17,4% до 16,4%, при этом их номинальный объем сократился на 4,4 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 17,5% до 17,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 2,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 344,4 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 1,7% (или 6 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 71,6% и 28,4% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 30 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 53,11% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 64,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 96,1% и 3,9% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 68,5% до 64,1%, при этом их номинальный объем сократился на 19,6 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 1,1% до 1,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 745 тыс. рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 25,9% до 31,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 27,8 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 4% до 2,6%, при этом их номинальный объем сократился на 6,8 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 308,3 млн рублей. С начала года его объем сократился на 19,6 млн рублей (или 6%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 85%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 76,9%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 4,3% до 3,5%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 17,1%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 570,6 млн рублей (185,1% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 152 млн рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение не работает.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 12,6 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 4,9 млн рублей.

Совет директоров: Раиф Мухаметзянов (председатель), Ирина Грисюк, Татьяна Торопова, Андрей Пудовкин, Наталья Кобяшева.

Правление: Наталья Кобяшева (председатель), Галина Калинина, Екатерина Сидорюк.

* ЗАО «Тюменьагромаш» было образовано в 1998 году и является поставщиком сельскохозяйственных машин производства ведущих российских заводов, в том числе официальным дилером компании «Ростсельмаш». На сегодняшний день в структуру компании «Тюменьагромаш» входят филиал в г. Кургане, представительство в г. Богдановиче Свердловской области, представительство в г. Ишиме Тюменской области, учебный класс в Тюменской сельскохозяйственной академии. Бенефициаром компании является ее генеральный директор Раиф Мухаметзянов.

На конец 2017 года активы ЗАО «Тюменьагромаш» составляли 1,51 млрд рублей, выручка за 2017 год — 2,3 млрд рублей, чистая прибыль — 14,5 млн рублей.

