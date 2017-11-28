Справка Banki.ru

Фининститут получил лицензию от Госбанка СССР № 2 еще в 1988 году под наименованием Кооперативный банк «Патент» (лицензию № 1, как известно, получил более чем наполовину иностранный Международный Московский Банк, ныне ЮниКредит Банк). Основную роль в формировании и оплате уставного капитала банка сыграло совместное советско-шведское предприятие «Викинг» (учреждено в 1988 году). В числе партнеров банка было и советско-германское предприятие «Юнион».

В 1991 году «Патент» был преобразован в акционерное общество, а в 1994 году — переименован в «Викингбанк». Хотя банк и получил название от своих зарубежных партнеров, последние решили впоследствии отойти от бизнеса в России. В 1997 году название банка было изменено на чуть более лаконичное — «Викинг». В ССВ кредитная организация вступила в 2004 году. К этому моменту у банка сформировался постоянный круг клиентов, представленный преимущественно крупными промышленными предприятиями Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии (ОАО «Невская мануфактура», ЗАО «Сланцы-Хим», ОАО «Птицефабрика «Приморская», ОАО «Выборгский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Спецгидроэнергомонтаж»), а также крупнейшими деревообрабатывающими заводами Карелии, Череповца, Пермской, Архангельской и Ленинградской областей, крупнейшими гостиницами Санкт-Петербурга (ООО Гостиница «Октябрьская», ПАО «Отель Спб»), универмагом «Гостиный Двор».

Основным бенефициаром банка «Викинг» является Алексей Устаев, с 1991 по 2014 годы возглавлявший правление банка, а ныне выступающий его президентом и директором по внешним связям. Согласно раскрываемой информации, член совета директоров Алексей Устаев напрямую и с учетом долей членов семьи и родственников контролирует 97,23% акций банка «Викинг». Действующий председатель правления банка «Викинг» Александр Заозерский владеет 2,22% акций. Акционерам-миноритариям принадлежит 0,55% акций кредитной организации.

Все подразделения «Викинга» расположены в Санкт-Петербурге — это головной и 10 дополнительных офисов. По данным годовой финансовой отчетности (РСБУ) за 2017 год, списочная численность сотрудников банка составляла 106 человек (годом ранее — 123 человека). Собственная сеть банкоматов не развита, при этом клиенты имеют возможность снимать наличные с карт, выпущенных банком, по льготным условиям в сети банкоматов ПАО «Банк Уралсиб».

В перечень предоставляемых банком услуг входят кредитование юридических и физических лиц, расчетно-кассовое обслуживание, депозиты, предоставление банковских гарантий, финансирование экспортно-импортных операций, дистанционное банковское обслуживание (собственная система ДБО Viking Internet Payment System), инкассаторские услуги, денежные переводы (Western Union, Blizko, «Золотая Корона», Sigue), валютные операции.

В числе корпоративных клиентов банка в разное время входили ряд гостиниц и отелей («Большой Гостиный Двор», «Октябрьская», «Санкт-Петербург»), АО «Невская мануфактура», АО «Спецгидроэнергомонтаж», ООО «Нево-Клос», СКБ «Никколь», ООО «Канон», АО «Интернэшнл Капитал Груп», АО «Выборгский Комбинат Хлебопродуктов» и др.

В отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля преобладают следующие сегменты: гостиничный бизнес (31,4%), промышленность и обрабатывающие производства (27,9%), финансовые услуги (24,5%).

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 18% (или 593,4 млн рублей), составив 2,7 млрд рублей на 01.11.2018.

Снижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей высоколиквидных активов и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 38,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 10,8% до 13%, при этом их номинальный объем сократился на 4,2 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 48,9% до 38,1%, при этом их номинальный объем сократился на 583 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 892,8 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 6,1% (или 51,7 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 33% и 67% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 100 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 38,37% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 30,9% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 38,7% и 61,3% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 30,1% до 30,9%, при этом их номинальный объем сократился на 156,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 6,1% до 7,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 10 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 38,6% до 6,4%, при этом их номинальный объем сократился на 1,1 млрд рублей;

• доля основных средств увеличилась c 20,3% до 24%, при этом их номинальный объем сократился на 20,5 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 5% до 30,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 673,8 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 838,2 млн рублей. С начала года его объем сократился на 156,3 млн рублей (или 15,7%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 89,5%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 92,3%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 5,2% до 1%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 55%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 825,6 млн рублей (98,5% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 210 млн рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 36,1 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 28,5 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 51,6 млн рублей.

Совет директоров: Виктор Халанский (председатель), Алексей Устаев, Александр Заозерский, Александра Прошунина, Игорь Пронин.

Правление: Александр Заозерский (председатель), Юрий Мунтян, Оксана Рогалева (главный бухгалтер).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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