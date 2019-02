Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1990 году на базе операционного управления Промстройбанка. В начале 1997 года был преобразован в ООО, а еще год спустя стал ЗАО. Среди акционеров-юрлиц значительной долей в уставном капитале банка владели УГПП «Ульяновскавтодор», АОЗТ «Контактор», АООТ «Утес», ОАО «Искра», ЗАО «Центральный универмаг», ОАО «Димитровградский комбинат мясных продуктов» и др. С октября 2004 года банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В 2013 году начал процесс ребрендинга, включающего в себя смену визуального оформления и расширение сети продаж.

Основными бенефициарами банка выступают Лилия Родионова, контролирующая 49,14% акций (пакет передан в доверительное управление Дмитрию Рябову), мать и сын Галина и Дмитрий Рябовы, совместно владеющие 29,22%, Нина Павлова (9,97%), Галина Трепалина (9,97%), председатель правления Максим Здор (1,36%), бывший супруг Лилии Родионовой Михаил Родионов (0,03%), акционеры-миноритарии (0,30%).

Михаил Родионов — депутат Законодательного Собрания Ульяновской области пятого созыва от партии «Единая Россия» и генеральный директор ООО «Завод Трехсосенский». В 2007 году был избран депутатом Самарской Губернской Думы четвертого созыва, бывший член партии «Справедливая Россия» и генеральный директор мясокомбината «Диком».

Дмитрий Рябов в 2006—2009 годах занимал пост министра инвестиций и внешних связей Ульяновской области, являлся заместителем председателя правительства Ульяновской области, а также министром предпринимательства инвестиций и туризма. В 2013—2015 годах являлся депутатом Законодательного Собрания Ульяновской области пятого созыва от партии «Единая Россия». В настоящее время возглавляет совет директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области» (в 2009—2013 годах занимал пост генерального директора корпорации), является президентом футбольного клуба «Волга».

Банк представлен головным офисом в городе Ульяновск, десятью дополнительными офисами, расположенными на территории Ульяновской области, а также кредитно-кассовым офисом в Санкт-Петербурге, открытым в 2018 году. Средняя численность персонала банка на 1 апреля 2018 года составляла 222 сотрудника. Банк располагает собственной сетью банкоматов и терминалов в Ульяновской области, насчитывающей 31 устройство, а также привлекает для обслуживания клиентов сеть партнеров — Dixis (банковский платежный агент, 44 салона).

Частным лицам банк предлагает пластиковые карты (выпуск и обслуживание MasterCard, Visa International, «Мир»), кредитование (потребительское, ипотеку, кредитные карты), денежные переводы без открытия счета (Contact, «Золотая Корона», Western Union), линейку вкладов, банковские ячейки.

Юридическим лицам доступны РКО, кредитование, банковские гарантии, депозиты, дистанционное банковское обслуживание, зарплатные проекты и др. В числе клиентов банка в различные периоды были замечены такие компании и предприятия Ульяновской области, как ОАО «Промстройкомплект», ООО «Автострой», АО «Ульяновскдорстрой», ОАО «Устье», ОГУП «Ульяновскавтодор», ОАО «Утес», ОАО «Завод Искра», МУП «Ульяновскэлектротранс», ОАО «Диком», ЗАО «ЦУМ», ЗАО «Строймаш», ОАО «Ульяновский экспериментальный завод», ОАО «Волготранс» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 4,2% (или 224,7 млн рублей), составив 5,1 млрд рублей на 01.04.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 59,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 55,7% до 59,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 73,2 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 15,6% до 12,8%, при этом их номинальный объем сократился на 176 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах сократилась c 1,3% до 1,2%, при этом их номинальный объем сократился на 8,1 млн рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.04.2018 составил 1,1 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 3,7% (или 38,3 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 21,1% и 78,9% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 260 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 20,77% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 65,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.04.2018 составляют 81,8% и 18,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 60,3% до 65,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 122,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 19,7% до 16,5%, при этом их номинальный объем сократился на 210 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 11,9% до 9,8%, при этом их номинальный объем сократился на 133,2 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 6,8% до 7,1%, при этом их номинальный объем сократился на 408 тыс. рублей;

• доля прочих активов не изменилась (1,3%), при этом их номинальный объем сократился на 3,8 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 3,4 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 122,7 млн рублей (или 3,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 77%. Согласно отраслевой структуре кредитного портфеля банка на 1 апреля 2018 года, основная часть его корпоративных заемщиков представляет секторы строительства (29,7%) и торговли (29,4%). Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 55,5%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 8,2% до 5,7%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 11,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,6 млрд рублей (78,3% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.04.2018 составляет 844,9 млн рублей, из которых 840 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 227,3 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 88,1 млн рублей. По итогам трех месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 55,5 млн рублей.

Совет директоров: Дмитрий Рябов (председатель), Максим Здор, Елена Ягодкина, Лариса Серланова, Флюза Якушкина.

Правление: Максим Здор (председатель), Александр Кербер, Людмила Юденичева, Лариса Доронина, Светлана Войтова.

