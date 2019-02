Справка Banki.ru

Банк был учрежден в декабре 1990 года в Калуге. Является участником системы страхования вкладов физических лиц с февраля 2005 года. На протяжении 2013 года долевая структура банка менялась за счет внесения вкладов в уставный капитал, а также продажи и приобретения долей банка действовавшими и новыми участниками.

На текущий момент бенефициарами банка выступают представители местного бизнеса: депутат Законодательного Собрания Калужской области IV созыва, а также аудитор счетной палаты Андрей Перчян и члены его семьи (совокупно 31,16%); генеральный директор ЗАО «Калугагазстрой», член совета директоров банка Владимир Мацокин (19,29%); генеральный директор АО «Кировская керамика», председатель совета директоров Валерий Михалев (18,76%); заместитель генерального директора ООО «Транс — Лидер», член совета директоров банка Николай Цилин (15,16%); Александр Павлов (5,77%), Ирина Смирнова (5,58%), Валентина Бобченок (3,85%), миноритарии (0,42%).

Деятельность банка сконцентрирована в Калуге и области. Сеть подразделений представлена головным и двумя дополнительными офисами, а также одной операционной кассой вне кассового узла в Кирове. Сеть собственных банкоматов не развита, банк не выпускает и не обслуживает карты. Списочная численность персонала на 1 апреля 2018 года — 77 сотрудников.

Юридическим лицам предлагается комплексное расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, банковские гарантии, размещение средств на депозиты, валютные операции, аренда сейфовых ячеек, интернет-банкинг.

Частным клиентам доступно расчетно-кассовое обслуживание, линейка вкладов, кредитование (потребительское, ипотечное), денежные переводы по системе «Золотая Корона», а также без открытия счета, аренда сейфовых ячеек, проведение коммунальных платежей.

Основным направлением деятельности банка является кредитование коммерческих предприятий и населения. Клиентами банка значатся представители местного бизнеса, в том числе аффилированные с владельцами банка. В их числе упоминаются АО «Кировская керамика» (производство керамических санитарно-технических изделий), АО «Автоэлектроника» (производство электрооборудования для двигателей и транспортных средств), АО «Подъем» (предприятие по обработке отходов и лома черных металлов).

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 0,6% (или 11,4 млн рублей), составив 1,8 млрд рублей на 01.07.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 52,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 47,9% до 52,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 69,9 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 29,3% до 27,7%, при этом их номинальный объем сократился на 30,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 368,2 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 0,9% (или 3,2 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 20,8% и 79,2% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 90 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 27,82% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 55,6% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 86,7% и 13,3% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 51,4% до 55,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 68,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 33% до 31,1%, при этом их номинальный объем сократился на 38 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 8,5% до 6,7%, при этом их номинальный объем сократился на 32,9 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 6,5% до 6%, при этом их номинальный объем сократился на 10,3 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 983,1 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 68,9 млн рублей (или 7,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 82,9%. По данным отчетности МСФО за 2017 год, основной объем корпоративных ссуд выдан предприятиям отраслей торговли (59,0%), операций с недвижимостью (21,4%) и промышленности (14,9%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 98,4%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 0,1% до 0,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 7,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,6 млрд рублей (162,6% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 549 млн рублей, из которых 509 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 137,1 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 14 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 5,8 млн рублей.

Совет директоров: Валерий Михалев (председатель), Владимир Мацокин, Николай Цилин, Сергей Полещук, Татьяна Кокина.

Правление: Татьяна Кокина (председатель), Елена Платонова, Александр Хрячков, Лариса Брожик (главный бухгалтер).

