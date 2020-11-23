Банк «Калуга» ввел три новых вклада.

Депозит «Праздничный» открывается в сумме от 10 тыс. рублей на 367 дней. Процентная ставка составляет 4,3% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены. Выплата процентов — в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования.

Депозит «Накопительный» открывается в сумме от 10 тыс. до 5 млн рублей на 545 дней под 4% годовых. Дополнительные взносы возможны от 5 тыс. рублей в течение первых 365 дней действия вклада. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются в зависимости от фактического срока нахождения средств на счете: с первого по 365-й день — по ставке до востребования, с 366-го по 544-й день — по ставке 3,8% годовых. Проценты по депозиту выплачиваются в конце срока.

Вклад «Практичный» открывается в сумме от 10 тыс. рублей на 181 день. Доходность депозита составит 3,8% годовых. Принимаются дополнительные взносы от 5 тыс. рублей. Частичное снятие не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования.