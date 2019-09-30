Базовый
390 ₽ /мес.
3 900 ₽ в год при оплате авансом
0 ₽
3 бесплатно
далее 99 ₽ за платеж
0,19% от суммы
бесплатно по корпоративной карте
от 1,3%
от 1,5%
1,5%
4 000 000 ₽ в месяц
0 ₽
Комфортный
1290 ₽ /мес.
12 900 ₽ в год при оплате авансом
0 ₽
20 бесплатно
далее 30 ₽ за платеж
0,19% от суммы
бесплатно по корпоративной карте
от 0,8%
от 1,5%
1,5%
4 000 000 ₽ в месяц
0 ₽
Мобильный Бизнес
4190 ₽ /мес.
41 900 ₽ в год при оплате авансом
0 ₽
100 бесплатно
далее 23 ₽ за платеж
0,19% от суммы
бесплатно по корпоративной карте
0 ₽
до 200 000 ₽
0 ₽
до 200 000 ₽
1,5%
4 000 000 ₽ в месяц
0 ₽