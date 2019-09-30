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Тарифы на РКО для юридических лиц Банка Казани

Преимущества банка

  • Платежи от 0 ₽
  • Бесплатное резервирование счёта за 5 минут
  • Повышенные ставки по депозитам при размещении через интернет-банк
  • Удобные интернет-банк и мобильный банк
  • Оптимальные тарифы для различных направлений бизнеса
  • 24/7 бесплатные платежи внутри банка
  • Бесплатный сервис проверки контрагентов "Светофор"
  • Бесплатная проверка приостановлений и картотеки по счету в интернет-банке
Банк Казани - старейшее финансовое учреждение столицы Татарстана, динамично развивающееся уже более 25 лет. В мае 2019 года аналитическое агентство «АКРА» подтвердило кредитный рейтинг Банка Казани на уровне ВВ+(RU), прогноз – стабильный. Банк предлагает клиентам: быстрые кредиты бизнесу по привлекательной ставке, банковские гарантии по тендерам и госконтрактам за несколько часов, депозиты по повышенным ставкам. Остатки на счетах и депозиты ИП и субъектов малого предпринимательства застрахованы АСВ на сумму до 1 400 000 ₽.
Лиц. № 708
Обслуживание
Подключение
Платежи
Внесение наличных
Переводы физлицам
Снятие наличных
Снятие наличных по корпоративной карте
Интернет-банк

Базовый

390  ₽ /мес.

3 900 ₽ в год при оплате авансом

0 ₽

3 бесплатно

далее 99 ₽ за платеж

0,19% от суммы

бесплатно по корпоративной карте

от 1,3%

от 1,5%

1,5%

4 000 000 ₽ в месяц

0 ₽

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Комфортный

1290  ₽ /мес.

12 900 ₽ в год при оплате авансом

0 ₽

20 бесплатно

далее 30 ₽ за платеж

0,19% от суммы

бесплатно по корпоративной карте

от 0,8%

от 1,5%

1,5%

4 000 000 ₽ в месяц

0 ₽

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Мобильный Бизнес

4190  ₽ /мес.

41 900 ₽ в год при оплате авансом

0 ₽

100 бесплатно

далее 23 ₽ за платеж

0,19% от суммы

бесплатно по корпоративной карте

0 ₽

до 200 000 ₽

0 ₽

до 200 000 ₽

1,5%

4 000 000 ₽ в месяц

0 ₽

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