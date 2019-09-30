Преимущества банка

Платежи от 0 ₽

Бесплатное резервирование счёта за 5 минут

Повышенные ставки по депозитам при размещении через интернет-банк

Удобные интернет-банк и мобильный банк

Оптимальные тарифы для различных направлений бизнеса

24/7 бесплатные платежи внутри банка

Бесплатный сервис проверки контрагентов "Светофор"

Бесплатная проверка приостановлений и картотеки по счету в интернет-банке

Банк Казани - старейшее финансовое учреждение столицы Татарстана, динамично развивающееся уже более 25 лет. В мае 2019 года аналитическое агентство «АКРА» подтвердило кредитный рейтинг Банка Казани на уровне ВВ+(RU), прогноз – стабильный. Банк предлагает клиентам: быстрые кредиты бизнесу по привлекательной ставке, банковские гарантии по тендерам и госконтрактам за несколько часов, депозиты по повышенным ставкам. Остатки на счетах и депозиты ИП и субъектов малого предпринимательства застрахованы АСВ на сумму до 1 400 000 ₽.

Лиц. № 708