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Тарифы на РКО для юридических лиц банка «Александровский»

Преимущества банка

  • Бесплатно: открытие и ведение счета, интернет-банк и мобильное приложение
  • Резервирование счета онлайн и выездной сервис
  • 5,5% на ежедневный остаток по накопительному Суперсчету
  • Кредитная Business карта - сразу
  • Зарплатный проект с бесплатным снятием во всех банкоматах
  • Скидка на эквайринг 0,2%
  • Бонусы руководителям: Visa Infinite и кредитная карта
  • Консультации по проведению платежей для непрерывной работы счета
Банк «Александровский» – один из старейших банков России. Более 30 лет он работает с частными и корпоративными клиентами. Обслуживание в рамках тарифа «Старт 3.0» включает все, что нужно для бизнеса: РКО, накопительный счет, кредитную бизнес-карту, эквайринг, зарплатный проект и консультации по ведению платежей. Удобное обслуживание онлайн или оффлайн в сети офисов в Санкт-Петербурге и ЛО, Москве, Мурманске.
Лиц. № 53
Обслуживание
Подключение
Платежи
Внесение наличных
Снятие наличных
Снятие наличных по бизнес-карте
Переводы физлицам
Интернет-банк
Проценты на остаток

Старт 3.0

0  ₽ / 3 мес.

далее 500 ₽ с 4-го по 6-й мес., с 4-го месяца возможен переход на Базовый тариф, с 7-го месяца автоматический переход на Базовый тариф

0 ₽

5 шт. бесплатно

далее 49 ₽ за платеж

до 100 000 ₽ / мес. бесплатно

далее 0,2% от суммы, мин. 100 ₽

на оплату труда и выплаты социального характера - 0,7% от суммы, мин. 300 ₽

на другие цели - от 2% от суммы, мин. 200 ₽

от 1,5% от суммы выдачи, мин. 200 ₽

бесплатно до 600 000 ₽ в мес.

свыше 600 000 ₽ в мес. - 1% от суммы перевода

бесплатно

5,5% годовых на ежедневный остаток по накопительному Суперсчету

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Базовый тариф

0  ₽ / 2 мес.

при авансовой оплате за 12 мес. - 2 мес. бесплатно, 1 200 ₽ / 1 350 ₽ при подключении к Банк-Клиенту с USB-токеном / без USB-токена

1000 ₽

25 ₽

до 100 000 ₽ / мес. бесплатно

далее 0,2% от суммы, мин. 100 ₽

на оплату труда и выплаты социального характера - 0,7% от суммы, мин. 300 ₽

на другие цели - от 2% от суммы, мин. 200 ₽

от 1,5% от суммы выдачи, мин. 200 ₽

бесплатно до 600 000 ₽ в мес.

свыше 600 000 ₽ в мес. - 1% от суммы перевода

обслуживание бесплатно

2 500 ₽ / 500 ₽ подключение с USB-токеном / без USB - токена

5,5% годовых на ежедневный остаток по накопительному Суперсчету

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