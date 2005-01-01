Преимущества банка

Бесплатно: открытие и ведение счета, интернет-банк и мобильное приложение

Резервирование счета онлайн и выездной сервис

5,5% на ежедневный остаток по накопительному Суперсчету

Кредитная Business карта - сразу

Зарплатный проект с бесплатным снятием во всех банкоматах

Скидка на эквайринг 0,2%

Бонусы руководителям: Visa Infinite и кредитная карта

Консультации по проведению платежей для непрерывной работы счета

Банк «Александровский» – один из старейших банков России. Более 30 лет он работает с частными и корпоративными клиентами. Обслуживание в рамках тарифа «Старт 3.0» включает все, что нужно для бизнеса: РКО, накопительный счет, кредитную бизнес-карту, эквайринг, зарплатный проект и консультации по ведению платежей. Удобное обслуживание онлайн или оффлайн в сети офисов в Санкт-Петербурге и ЛО, Москве, Мурманске.

Лиц. № 53