Старт 3.0
0 ₽ / 3 мес.
далее 500 ₽ с 4-го по 6-й мес., с 4-го месяца возможен переход на Базовый тариф, с 7-го месяца автоматический переход на Базовый тариф
0 ₽
5 шт. бесплатно
далее 49 ₽ за платеж
до 100 000 ₽ / мес. бесплатно
далее 0,2% от суммы, мин. 100 ₽
на оплату труда и выплаты социального характера - 0,7% от суммы, мин. 300 ₽
на другие цели - от 2% от суммы, мин. 200 ₽
от 1,5% от суммы выдачи, мин. 200 ₽
бесплатно до 600 000 ₽ в мес.
свыше 600 000 ₽ в мес. - 1% от суммы перевода
бесплатно
5,5% годовых на ежедневный остаток по накопительному Суперсчету
Базовый тариф
0 ₽ / 2 мес.
при авансовой оплате за 12 мес. - 2 мес. бесплатно, 1 200 ₽ / 1 350 ₽ при подключении к Банк-Клиенту с USB-токеном / без USB-токена
1000 ₽
25 ₽
до 100 000 ₽ / мес. бесплатно
далее 0,2% от суммы, мин. 100 ₽
на оплату труда и выплаты социального характера - 0,7% от суммы, мин. 300 ₽
на другие цели - от 2% от суммы, мин. 200 ₽
от 1,5% от суммы выдачи, мин. 200 ₽
бесплатно до 600 000 ₽ в мес.
свыше 600 000 ₽ в мес. - 1% от суммы перевода
обслуживание бесплатно
2 500 ₽ / 500 ₽ подключение с USB-токеном / без USB - токена
5,5% годовых на ежедневный остаток по накопительному Суперсчету