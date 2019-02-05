Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

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бесконтактные платежи (Бесконтакт) бесконтактная оплата проезда в метрополитене г. Санкт-Петербурга Бонусы другое бонусная программа Ярко: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно возместить оплату товаров и услуг у партнеров программы из расчета 1 бонус = 1 руб.: 0,5% от стоимости любых покупок;

до 50% от стоимости покупок у партнеров банка;

максимальная сумма начисления и доступная к возмещению в месяц - 1 000 бонусов; (срок действия бонусов - 24 мес.) Выпуск и обслуживание 500 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 300 руб.

0% - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб.

0% - в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям ежедневный лимит на снятие в банкоматах банка и сторонних банков - 100 000 руб., 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация комиссия за возникновение технического овердрафта - 36,5% годовых;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 35 руб. за операцию;

услуга СМС-информирование - 69 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие бонусной программы;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН у партнеров Минусы высокая стоимость СМС-информирования;

крупная комиссия за снятие средств в устройствах других банков (фиксированная комиссия от 300 руб.) Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 05.02.2019 12:28 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.