Банк «Санкт-Петербург», дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Мир
Мир Классическая — Банк «Санкт-Петербург»еще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 500 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
- бесконтактная оплата проезда в метрополитене г. Санкт-Петербурга
Бонусы
- другое
бонусная программа Ярко: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно возместить оплату товаров и услуг у партнеров программы из расчета 1 бонус = 1 руб.:
- 0,5% от стоимости любых покупок;
- до 50% от стоимости покупок у партнеров банка;
- максимальная сумма начисления и доступная к возмещению в месяц - 1 000 бонусов;
(срок действия бонусов - 24 мес.)
Выпуск и обслуживание
500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 300 руб.
- 0% - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 300 руб.
- 0% - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
ежедневный лимит на снятие в банкоматах банка и сторонних банков - 100 000 руб., 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- комиссия за возникновение технического овердрафта - 36,5% годовых;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 35 руб. за операцию;
- услуга СМС-информирование - 69 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН у партнеров
Минусы
- высокая стоимость СМС-информирования;
- крупная комиссия за снятие средств в устройствах других банков (фиксированная комиссия от 300 руб.)
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
05.02.2019 12:28
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
- 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
- ОГРН
- 1027800000140
- Сайт
- www.bspb.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 222-50-50 — единая справочная служба