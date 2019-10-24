Дебетовая карта Моя карта привилегия в Генбанке
Мир Классическая «Моя карта бонус» — Генбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 12 000 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|Технологические особенности
|
|Cash Back
|
от 1 до 5%
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
до 4%
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 - 12 000 ₽
1 000 руб. ежемесячно; стоимость обслуживания не взимается при выполнении одного из условий:
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
0%
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
0%
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|24.10.2019 10:47
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|24.10.2019 10:47
|Плюсы
|
|Особые ограничения
|
|Дата актуализации
|24.10.2019 10:47
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Моя карта привилегия» в 31 городе России
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Справочная информация
АО «ГЕНБАНК»
- Адрес
- 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
- ОГРН
- 1137711000074
- Отделения и банкоматы
-
в городе Симферополь
- Телефоны
-
8 800 333-55-45 — единая справочная служба