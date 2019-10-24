системы Мир Премиальная

Дебетовая карта Моя карта привилегия в Генбанке

Мир Классическая «Моя карта бонус» — Генбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 12 000 ₽
  • cash back до 5%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
  • Mir Pay
Cash Back
от 1 до 5%
  • 5% в категориях Гостиницы, Кино, Спорттовары;
  • 1% от прочих покупках;
  • макс. - 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 4%
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 12 000 ₽

1 000 руб. ежемесячно; стоимость обслуживания не взимается при выполнении одного из условий:

  • три месяца со дня выдачи карты;
  • покупки от 50 000 руб. в месяц;
  • остатке на счете от 100 000 в месяц;
  • при зачислении заработной платы от 100 000 руб. (за последние 3 месяца)
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

0%
Снятие наличных в ПВН других банков

0%
Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
  • 2 дополнительные карты - бесплатно;
  • установка индивидуального платежного лимита - 99 руб.
Дата актуализации 24.10.2019 10:47
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 24.10.2019 10:47
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бесплатное обслуживание при выполнении одного из условий;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах/ ПВН сторонних банков
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
  • наличие cash back
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации 24.10.2019 10:47
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Моя карта привилегия» в 31 городе России
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Справочная информация
АО «ГЕНБАНК»
Адрес
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
ОГРН
1137711000074
Отделения и банкоматы
в городе Симферополь
Отделения 20
Банкоматы 86
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Телефоны
8 800 333-55-45 — единая справочная служба

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