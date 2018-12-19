Справка Banki.ru

Паевой Морской Акционерный Банк зарегистрирован в 1989 году в Москве рядом предприятий морского транспорта. С 1992 года по 2017 год работал как открытое акционерное общество (до 1995 года — АООТ, после — ОАО). В мае 2017 года организационно-правовая форма была изменена на АО. В 2005 году ключевыми акционерами банка стали структуры финансово-промышленной группы «Промышленные инвесторы»*. Основным владельцем и президентом группы является Сергей Генералов**, занимавший пост министра топлива и энергетики РФ в 1998—1999 годах.

В 2012 году Сергей Генералов продал 56% транспортной группы FESCO группе «Сумма» Зияудина Магомедова. Сумма сделки, по неофициальным данным СМИ, составила около 1 млрд долларов США с учетом долга в 600 млн долларов США. Позднее в СМИ появилась информация о том, что после перехода под контроль группы «Сумма» FESCO изъяла значительную часть депозитов из Морского банка, и Сергей Генералов разместил в нем депозит на 60 млн долларов США.

В апреле 2017 года банк был привлечен к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 15.27 КоАП, в результате чего кредитной организации было вынесено предупреждение. В июле того же года в петербургском филиале банка прошли обыски, была проведена выемка документов, однако позже в банке прокомментировали, что следственные действия были связаны с деятельностью одного из клиентов банка, отношения с которым были на тот момент уже прекращены. Впоследствии подобных ситуаций больше не возникало.

Согласно раскрываемой информации, на текущий момент 99,8% капитала кредитной организации принадлежит ООО «Агентство инвестиций и развития ТЭК», единственным бенефициаром которого является Сергей Генералов. Оставшаяся часть (0,2%) приходится на акционеров-миноритариев. Старший вице-президент группы «Промышленные инвесторы» Максим Лихачев является председателем совета директоров Морского Банка.

Сеть подразделений включает в себя четыре филиала в портовых городах РФ (Санкт-Петербурге, Калининграде, Владивостоке и Новороссийске), четыре операционных офиса (два офиса в Мурманске, по одному — в Волгограде и Находке), которые вместе с головным офисом обслуживают порядка 3 тыс. корпоративных клиентов. Банкоматная сеть насчитывает 15 устройств. Средняя численность работников банка на 1 января 2018 года составляла 323 человека.

Морской банк специализируется на обслуживании своих традиционных клиентов — предприятий морского и речного транспорта. Среди своих клиентов банк выделяет такие организации, как ФГУП «Росморпорт» и его филиалы, ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга», ЗАО «Волгатранссервис», корпорация GT, АГ Марин, ООО «Гидрострой», «Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота» ФГБОУ ВПО «КГТУ», Представительство компании «ХАВ Шип Менеджмент НорРус АС» в Калининграде, Круинговое агенство «Инок КА», ООО «Северный путь», Морское Круинговое Агентство и другие предприятия.

Юридическим лицам банк предлагает услуги по РКО, дистанционное обслуживание, размещение средств в векселя и на депозиты банка, кредитование и банковские гарантии, обслуживание экспортно-импортных операций, конверсионные операции, услуги на рынке ценных бумаг, зарплатные проекты, таможенные карты и др. Физическим лицам доступны вклады, услуги Private Banking, проведение платежей и денежных переводов, банковские карты систем МИР, MasterCard и Visa, валютно-обменные операции, ДБО, РКО, брокерское обслуживание на РЦБ, аренда сейфов и ячеек и др.

В корпоративном кредитном портфеле преобладают следующие отрасли: торговля (30,44%), транспортное обслуживание грузов (15,46%) и производство (18,51%).

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 6,3% (или 926,7 млн рублей), составив 13,9 млрд рублей на 01.11.2018.

Снижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 39,5% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 38,3% до 39,5%, при этом их номинальный объем сократился на 189,8 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 32,9% до 35,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 18,6 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 1,9 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,9% (или 17 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 13,6% и 86,4% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 12,47% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 60,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 79,3% и 20,7% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 56,9% до 60,1%, при этом их номинальный объем сократился на 92,6 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 14,1% до 18%, при этом их номинальный объем увеличился на 405,3 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 7,6% до 1,2%, при этом их номинальный объем сократился на 959,9 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 5,9% до 5,1%, при этом их номинальный объем сократился на 171,2 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 10,1% до 10,7%, при этом их номинальный объем сократился на 13,4 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 5,3% до 5%, при этом их номинальный объем сократился на 94,9 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 8,3 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 92,6 млн рублей (или 1,1%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 96,8%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 62,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 16,9% до 9,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 16,1%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 4,9 млрд рублей (58,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 165,1 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 54,4 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 182,7 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 130,6 млн рублей.

Совет директоров: Максим Лихачев (председатель), Сергей Генералов, Андрей Бурлинов, Алексей Клявин, Антонина Гильц.

Правление: Антонина Гильц (председатель), Антон Бузин, Денис Острейко.

* Группа «Промышленные инвесторы» — инвестиционная компания, реализующая проекты, связанные с развитием крупных промышленных предприятий, и осуществляющая венчурные инвестиции в РФ и странах СНГ. Группа была создана в 1999 году и сегодня объединяет фонд прямых инвестиций, компании, управляющие активами фонда, и предприятия, находящиеся под их контролем.

В списке текущих инвестиционных проектов группы ряд компаний — разработчиков и производителей различной высокотехнологичной продукции: International Aviation Academy, Lendio, Crocus Technology, Emulate и др. В числе реализованных проектов группы — компания FESCO, группа «Русский Алкоголь», группа «Транзас» и др.

** В 1992 году Сергей Генералов занимал пост заместителя председателя правления НИПЕбанка (ныне Нефтепромбанк, рег. № 2156), а в 1993 году перешел в Промрадтехбанк (см. «Книгу памяти»), где сначала руководил отделом организации расчетов, а затем управлением по работе с клиентами. Позднее занимал должность исполнительного директора по экономике и финансам, а затем вице-президента по финансам и ценным бумагам в НК «ЮКОС». В 1997—1998 годах являлся зампредом правления банка «Менатеп» (см. «Книгу памяти»). В 1998—1999 годах — министр топлива и энергетики РФ. В 1999 году был избран депутатом Госдумы в Красноярском крае. Кроме того, Сергей Генералов в 2004—2006 годах входил в наблюдательный совет Сбербанка как председатель совета директоров Ассоциации по защите прав инвесторов.

Сергей Генералов занимает 166-е место в рейтинге «Богатейших бизнесменов России 2018» по версии журнала Forbes (его состояние оценивается в 600 млн долларов США).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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