Банк образован в конце 1990 года на базе Костромского отделения Агропромбанка СССР. Учредителями выступили предприятия и организации Костромской области. При поддержке Администрации Костромской области банк долгое время обслуживал местные сельскохозяйственные предприятия и организации.

В 1999 году банк был преобразован в общество с ограниченной ответственностью (ООО). В 2001 году получил лицензии, дающие право работать с физлицами. В состав системы страхования вкладов физических лиц вошел в январе 2005 года. В ноябре 2013 года банк России привлек кредитное учреждение к административной ответственности за неисполнение требований, предусмотренных частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в результате чего банку было выписано два постановления, по одному из которых было вынесено предупреждение, на основании второго — наложен штраф.

Согласно раскрываемой информации, основными владельцами кредитного учреждения через специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной продукции ЗАО «Птицефабрика «Костромская» и АО «Птицефабрика «Волжская»* выступают члены семьи Гюльбековых: директор птицефабрики «Волжская» и председатель совета директоров банка Валерий Гюльбеков (23,99%), члены совета директоров Нина Гюльбекова (21,44%), Екатерина Гюльбекова (11,41%), Эллада Гюльбекова (11,52%) и Кристина Гюльбекова (4,05%), а также Ольга Гюльбекова (11,41%), Элина Драч (дочь Валерия Гюльбекова, 4,05%), Николай Плюснин (0,86%), Иван Березнев (0,80%), Мария Ершова (0,48%). На миноритариев приходится 9,99% акций.

Банк представлен головным и двумя дополнительными офисами в Костроме, располагает сетью банкоматов (18 устройств) и платежных терминалов (более ста устройств). Клиенты также могут на льготных условиях пользоваться банкоматами Промсвязьбанка. На 1 января 2017 года численность персонала Костромаселькомбанка составляла 89 человек.

Физическим лицам предлагаются линейка вкладов, потребительское кредитование, банковские карты (MasterCard), денежные переводы (CyberPlat, IntelExpress, UNIStream, «Лидер»), сейфовые ячейки, РКО, мобильный банк и интернет-банк (HandyBank), платежи, валютообменные операции и др. С частными лицами кредитное учреждение довольно активно начало работать в 2006 году, после объявления о корректировке финансовых показателей и смене управленческой команды.

В числе услуг для корпоративных клиентов значатся РКО, валютный контроль, кредитование (в том числе специальные продукты для малого и среднего бизнеса), банковские карты, корпоративные депозиты, банковские гарантии, факторинг, дистанционное обслуживание, зарплатные проекты, эквайринг и др. В числе клиентов банка на расчетно-кассовом обслуживании были замечены ОАО «Геркулес», ОАО «Костромской комбинат хлебопродуктов, ОАО «Продтовары», ОАО «Осень».

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 2,7% (или 68 млн рублей), составив 2,6 млрд рублей на 01.03.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 44,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 40,8% до 44,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 113,1 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 45,5% до 42,2%, при этом их номинальный объем сократился на 54 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 408,3 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 1,1% (или 4,4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 15,9% и 84,1% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 20,3% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 53,7% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 88,6% и 11,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 58% до 53,7%, при этом их номинальный объем сократился на 70,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 31% до 34,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 120 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 6,7% до 7,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 25,6 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 2,6% до 2,5%, при этом их номинальный объем сократился на 1,1 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 1,7% до 1,4%, при этом их номинальный объем сократился на 6,3 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,4 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 70,2 млн рублей (или 4,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 54%. Корпоративные ссуды выданы преимущественно предприятиям торговли, компаниям, занимающимся сельским хозяйством, операциями с недвижимостью, а также обрабатывающим производствам. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 94,4%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 5,3% до 5,7%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 12,4%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 4,2 млрд рублей (304,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 893,1 млн рублей, из которых 170 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение не работает.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 5,5 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 5,1 млн рублей.

Совет директоров: Валерий Гюльбеков (председатель), Эллада Гюльбекова, Лидия Женодарова, Екатерина Гюльбекова, Кристина Гюльбекова, Нина Гюльбекова, Елена Ситникова.

Правление: Лидия Женодарова (председатель), Анна Веселова (главный бухгалтер), Алексей Скрипкин.

* ЗАО «Птицефабрика «Костромская» была введена в эксплуатацию в начале 1974 года. Расположена в 12 км от г. Костромы. В настоящее время является лидером Костромской области по производству пищевых яиц. Производственная мощность составляет 750 тыс. голов, объем производства продукции — 170 млн яиц в год.

Совокупные активы птицефабрики на конец 2016 года составляли 1,8 млрд рублей, выручка — 744,1 млн рублей, чистая прибыль — 134,8 млн рублей.

АО «Птицефабрика «Волжская» осуществляет деятельность с 1980 года. Основными направлениями деятельности птицефабрики являются разведение с/х птицы, производство готовых и консервированных продуктов из мяса птицы, оптовая продажа мяса птицы и продуктов его переработки. Является крупнейшим производителем мясопродукции в Костромской области.

Объем активов птицефабрики на конец 2016 года составлял 1,1 млрд рублей, выручка от реализации птицеводческой продукции — 337,4 млн рублей, чистый убыток — 45,2 млн рублей.

Акционерами птицефабрики на текущий момент являются члены семьи Гюльбековых: директор фабрики Валерий Гюльбеков (родной брат Бориса Гюльбекова, владеет 68,58% акций) с дочерьми Элиной Драч (11,00%) и Кристиной Гюльбековой (10,99%).

