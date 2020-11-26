АКРА подтвердило кредитный рейтинг Кошелев-Банка на уровне «B+(RU)», изменив прогноз на «позитивный», говорится в релизе агентства.

«Кредитный рейтинг Кошелев-Банка обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля при удовлетворительной позиции по достаточности капитала, критической оценке риск-профиля и адекватной оценке ситуации с ликвидностью и фондированием. Изменение прогноза по кредитному рейтингу со «стабильного» на «позитивный» обусловлено снижением объемов кредитования банком высокорискованных отраслей (строительства и операций с недвижимостью) и ожидаемым в связи с этим улучшением риск-профиля при условии неухудшения его прочих параметров», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, на 30 июня 2020 года объем кредитов NPL90+ банка составил 5,8% (2,4% на 30 июня 2019 года), при этом общий объем кредитов, отнесенных агентством к проблемным и потенциально проблемным, находился на уровне 10,7%. Доля кредитов, предоставленных десяти крупнейшим заемщикам, на 30 июня 2020-го составляла 27,8%. Эксперты отмечают, что в результате погашения отдельных крупных кредитов во второй половине текущего года концентрация кредитного портфеля банка может снизиться, что, однако, не повлияет на его оценку АКРА.

Агентство также отмечает рост зависимости банка от крупнейшего кредитора (вкладчика), учитывая увеличение объема средств, привлекаемых от финансовых организаций (около 15% всех обязательств за вычетом субординированного долга).

