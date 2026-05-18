СДМ-Банк и МТС уличили в сокрытии части информации о финансовых услугах

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения за неполную информацию о финансовых услугах. В нарушениях уличили СДМ-Банк и МТС.

Так, СДМ-Банк при открытии срочного пополняемого вклада «Накопительный счет» не указывал полные сведения об ограничениях по его пополнению. Действующие правила предусматривают как минимальную, так и максимальную сумму пополнения. Однако в заявлении на открытие счета банк привел информацию только о минимальной сумме.

МТС в сервисе «МТС Накопления» акцентировали внимание потребителей на высокой процентной ставке по облигациям (16,5% годовых), однако не информировали о возможности ее изменения в следующем купонном периоде и не указали дату, до которой ставка актуальна. Сведения о том, что ставка действует только в текущем купонном периоде, компания размещала лишь в разделе «Вопросы-ответы» без указания срока ее действия.

В примере расчета цены облигации МТС сообщили, что клиент будет получать доход, рассчитанный по текущей ставке, в каждом купонном периоде, что не соответствовало действительности. Кроме того, в качестве преимущества сервиса компания указала возможность вывести деньги в любой момент, тогда как фактически вывод средств может составлять до трех рабочих дней.

«В таких действиях компаний служба усматривает признаки нарушения антимонопольного законодательства. ФАС России предупредила компании о необходимости разместить в официальных источниках полную информацию о предоставляемых услугах, а также исключить подобную практику в будущем», — говорится в сообщении ФАС.

Ведомство предупредило, что в случае неисполнения предупреждений возбудит в отношении СДМ-Банка и МТС антимонопольные дела.

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