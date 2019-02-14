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Капитал

СДМ-Банк,

СДМ-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,95%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
83 728
Ставка
5,95%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 271 день 367 дней 548 дней 731 день 1096 дней
от 3 000 ₽ 4,65 4,8 5,35 5,35 4,85 3,85
от 700 000 ₽ 4,9 5,05 5,6 5,6 5,1 4,1
от 1 400 000 ₽ 5,25 5,4 5,95 5,95 5,45 4,45
181 день 271 день 367 дней 548 дней 731 день 1096 дней
от 100 $ 2,1 2,2 2,25 2,45 2,45 2,45
от 10 000 $ 2,15 2,3 2,35 2,55 2,55 2,55
от 30 000 $ 2,2 2,35 2,45 2,65 2,65 2,65
181 день 271 день 367 дней 548 дней 731 день 1096 дней
от 100 € 0,04 0,05 0,06 0,06 0,04 0,04
от 10 000 € 0,05 0,06 0,07 0,07 0,05 0,05
от 30 000 € 0,06 0,07 0,1 0,1 0,06 0,06
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
бесплатная выдача банковской карты категории Classic/Mass либо Gold
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • первые 6 месяцев от даты открытия вклада, но не позднее 30 дней до даты окончания срока вклада;
  • не может превышать десятикратный размер первоначального взноса по вкладу
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия

возможно однократное частичное снятие для вкладов сроком свыше 1 года в размере 30% от первоначальной суммы вклада

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 17:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал» в 11 городах России
17 579
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Справочная информация
ПАО «СДМ-Банк»
Адрес
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
ОГРН
1027739296584
Сайт
www.sdm.ru
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Телефоны
8 800 200-02-23 — единая справочная служба

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