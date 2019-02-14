бесплатная выдача банковской карты категории Classic/Mass либо Gold
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
максимальная сумма
срок внесения пополнения
первые 6 месяцев от даты открытия вклада, но не позднее 30 дней до даты окончания срока вклада;
не может превышать десятикратный размер первоначального взноса по вкладу
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
количество операций частичного снятия
возможно однократное частичное снятие для вкладов сроком свыше 1 года в размере 30% от первоначальной суммы вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 17:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.