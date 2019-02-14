Параметры вклада Выплата процентов в конце срока бесплатная выдача банковской карты категории Classic/Mass либо Gold Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма

срок внесения пополнения первые 6 месяцев от даты открытия вклада, но не позднее 30 дней до даты окончания срока вклада;

не может превышать десятикратный размер первоначального взноса по вкладу Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия возможно однократное частичное снятие для вкладов сроком свыше 1 года в размере 30% от первоначальной суммы вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 17:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.